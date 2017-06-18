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Good News — June 19: Rock & Recovery receives Advocate of the Year award; Civitan Club awards scholarships; St. Sebastian school celebrates STEM designation

Published: June 18, 2017 - 06:49 PM | Updated: June 19, 2017 - 08:48 AM
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Seventh graders Andrew Powell and Brianna Foster fly drones in St. Sebastian Parish School during Innovation Night. (St. Sebastian Parish School)


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