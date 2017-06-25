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Good News — June 26

Published: June 25, 2017 - 10:25 PM
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St. Sebastian Parish School had four students who qualified to compete in the Power of the Pen Competition at the College of Wooster. The students were, eighth grader Matthew Dennee and seventh graders Mia Khayyat Sawyer Huckabee and Cassia Chivers. (St. Sebastian Parish School)


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