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Good News — June 26: 5K run and walk raises more than $100,000 for autism support; Summit DD staff members volunteer at other agencies; Revere High ‘special prom’ fundraiser wins GoFundMe contest

Published: June 25, 2017 - 10:25 PM | Updated: June 26, 2017 - 08:40 AM
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St. Sebastian Parish School had four students who qualified to compete in the Power of the Pen Competition at the College of Wooster. The students were, eighth grader Matthew Dennee and seventh graders Mia Khayyat Sawyer Huckabee and Cassia Chivers. (St. Sebastian Parish School)


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