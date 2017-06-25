Good News — June 26: 5K run and walk raises more than $100,000 for autism support; Summit DD staff members volunteer at other agencies; Revere High ‘special prom’ fundraiser wins GoFundMe contest

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIDxzdHJvbmc+QXV0aXNtIFNvY2lldHkgb2YgR3JlYXRlciBBa3Jvbjwvc3Ryb25nPiYj
ODIxNztzIEF1dGlzbSA1SyBSdW4gYW5kIFdhbGssIGhlbGQgaW4gTG9jayAzIGVhcmxpZXIgdGhp
cyBtb250aCwgYXR0cmFjdGVkIG1vcmUgMiwwMDAgcGFydGljaXBhbnRzIHRvIHN1cHBvcnQgaW5k
aXZpZHVhbHMgYW5kIGZhbWlsaWVzIGxpdmluZyB3aXRoIGF1dGlzbSBpbiB0aGUgY29tbXVuaXR5
LiBUaGUgZXZlbnQgcmFpc2VkIG1vcmUgdGhhbiAkMTA4LDAwMCB3aGlsZSBzZXJ2aW5nIGFzIGEg
Y29tbXVuaXR5LXdpZGUgcmFsbHkgZGF5IHRvIHNob3cgc3VwcG9ydCBmb3IgcGVvcGxlIGxpdmlu
ZyB3aXRoIGF1dGlzbS4gVGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgcHJlc2VudGluZyBzcG9uc29yIHdhcyBC
ZXZhbiBhbmQgQXNzb2NpYXRlcy4gVGhlIHRvcCBmdW5kcmFpc2luZyB0ZWFtIHdhcyBUZWFtIFNh
bWJvYXQgKHRlYW0gb3JnYW5pemVycyA8c3Ryb25nPkplbm5pZmVyPC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ry
b25nPlRpbSBQaWF0dDwvc3Ryb25nPiBvZiBHcmVlbiksIHdoaWNoIHNvIGZhciBoYXMgcmFpc2Vk
ICQxMCw4MTkuIFRlYW0gZnVuZHJhaXNpbmcgY29udGludWVzIHRocm91Z2ggSnVseSAzMS4gVGhl
IFQtc2hpcnQgY29udGVzdCB3aW5uZXIgd2FzIFRlYW0gU3RhciBTcGVlZGVyICh0ZWFtIG9yZ2Fu
aXplciA8c3Ryb25nPkVsaXphYmV0aCBKYWNrc29uPC9zdHJvbmc+IG9mIFNwZW5jZXIpLiA8c3Ry
b25nPkNocmlzdGlhbiBIZW5kcmlja3M8L3N0cm9uZz4sIDE4LCBvZiBGYWlybGF3biB3YXMgdGhl
IG92ZXJhbGwgbWFsZSB3aW5uZXIgb2YgdGhlIDVLIHJ1bjsgPHN0cm9uZz5UaGVyZXNhIEhhZ2V5
PC9zdHJvbmc+LCAxNCwgb2YgRmFpcmxhd24gd2FzIHRoZSBmZW1hbGUgd2lubmVyLjwvcD48cD4g
PC9wPjxwPlRoZTxzdHJvbmc+IFN1bW1pdCBDb3VudHkgRGV2ZWxvcG1lbnRhbCBEaXNhYmlsaXRp
ZXMgQm9hcmQ8L3N0cm9uZz4gcmVjZW50bHkgcGFydGljaXBhdGVkIGluIGl0cyBzZWNvbmQgQW5u
dWFsIENvbW11bml0eSBHaXZlIEJhY2sgRGF5LiBNb3JlIHRoYW4gMTQwIFN1bW1pdCBERCBzdGFm
ZiBtZW1iZXJzIHZvbHVudGVlcmVkIGF0IHNldmVyYWwgbG9jYWwgb3JnYW5pemF0aW9ucyBpbmNs
dWRpbmcsIEhhdmVuIG9mIFJlc3QsIEVtZXJnZSBDb3Vuc2VsaW5nIFNlcnZpY2VzLCBMYWtlbW9y
ZSBQYXJrcyBhbmQgc2l4IEdvb2R3aWxsIHN0b3JlcyB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBjb3VudHkuIFRo
ZSBpbml0aWF0aXZlIGlzIHBhcnQgb2YgU3VtbWl0IEREJiM4MjE3O3Mgc3RyYXRlZ2ljIGRpcmVj
dGlvbiB0byBidWlsZCBpbmNsdXNpdmUgY29tbXVuaXRpZXMuIFRoZSBhZ2VuY3kmIzgyMTc7cyBi
b2FyZCBsYXVuY2hlZCBhIG5ldyBwb2xpY3kgaW4gMjAxNiBnaXZpbmcgYWxsIGZ1bGwtdGltZSBz
dGFmZiBhIHBhaWQgdm9sdW50ZWVyIGRheSB0byBnaXZlIGJhY2sgdG8gdGhlIFN1bW1pdCBDb3Vu
dHkgY29tbXVuaXR5LjwvcD48cD48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5GaWZ0aCBUaGlyZDwvc3Ryb25nPiBy
ZWNlbnRseSBhbm5vdW5jZWQgdGhhdCBpdCBwcm92aWRlZCBtb3JlIHRoYW4gMSBtaWxsaW9uIG1l
YWxzIGluIE1heSB0byBmaWdodCBodW5nZXIgZHVyaW5nIGl0cyBhbm51YWwgJiM4MjIwO0ZlZWRp
bmcgT3VyIENvbW11bml0aWVzJiM4MjIxOyBpbml0aWF0aXZlLiBUaGUgbW9udGhsb25nIGVmZm9y
dCBpbmNsdWRlZCBlbXBsb3llZSBhbmQgY3VzdG9tZXIgZG9uYXRpb25zLCBjYW5uZWQgZ29vZHMg
ZHJpdmVzIGFuZCBlbXBsb3llZSB2b2x1bnRlZXIgYWN0aXZpdGllcy4gRmlmdGggVGhpcmQgcGFy
dG5lcmVkIHdpdGggbW9yZSB0aGFuIDY1IG9yZ2FuaXphdGlvbnMgYWNyb3NzIGl0cyAxMC1zdGF0
ZSBmb290cHJpbnQgdG8gcHJvdmlkZSBlbXBsb3llZSB2b2x1bnRlZXIgb3Bwb3J0dW5pdGllcyBp
biBNYXkuIEVhY2ggcmVnaW9uIGlkZW50aWZpZWQgbmVlZHMgaW4gdGhlaXIgbG9jYWwgY29tbXVu
aXRpZXMgYW5kIGRlc2lnbmVkIHZvbHVudGVlciBlZmZvcnRzIHRvIHN1cHBvcnQuIE5vcnRoZWFz
dCBPaGlvIGVtcGxveWVlcyBzZXJ2ZWQgMjMsMDAwIG1lYWxzIHRocm91Z2ggYSBmb29kIGRyaXZl
IGF0IHRoZSBiYW5rJiM4MjE3O3MgZmluYW5jaWFsIGNlbnRlcnMsIHZvbHVudGVlciBlZmZvcnRz
IGF0IHZhcmlvdXMgZm9vZCBiYW5rcyBhbmQgbW9uZXRhcnkgZG9uYXRpb25zIGZyb20gY3VzdG9t
ZXJzIGFuZCBlbXBsb3llZXMuPC9wPjxwPjwvcD48cD5UaGUgZm9sbG93aW5nPHN0cm9uZz4gU3Qu
IFNlYmFzdGlhbiBQYXJpc2ggU2Nob29sIDwvc3Ryb25nPnN0dWRlbnRzIHJlY2VudGx5IHF1YWxp
ZmllZCB0byBjb21wZXRlIGluIHRoZSBQb3dlciBvZiB0aGUgUGVuIFN0YXRlIFRvdXJuYW1lbnQg
YXQgdGhlIENvbGxlZ2Ugb2YgV29vc3RlcjogZWlnaHRoLWdyYWRlciA8c3Ryb25nPk1hdHRoZXcg
RGVubmVlPC9zdHJvbmc+IGFuZCBzZXZlbnRoLWdyYWRlcnMgPHN0cm9uZz5NaWEgS2hheXlhdDwv
c3Ryb25nPiwgPHN0cm9uZz5TYXd5ZXIgSHVja2FiZWUgPC9zdHJvbmc+YW5kIDxzdHJvbmc+Q2Fz
c2lhIENoaXZlcnM8L3N0cm9uZz4uPC9wPjxwPlJlY2VudCBIb292ZXIgSGlnaCBTY2hvb2wgZ3Jh
ZHVhdGUgPHN0cm9uZz5Jc2FiZWxsYSBQZXRlPC9zdHJvbmc+IG9mIE5vcnRoIENhbnRvbiB3YXMg
c2VsZWN0ZWQgYXMgYSAyMDE3IFUuUy4gUHJlc2lkZW50aWFsIFNjaG9sYXIuIFBldGUgd2FzIG9u
ZSBvZiAxNjEgaGlnaCBzY2hvb2wgc2VuaW9ycyBzZWxlY3RlZCB3aG8gZGVtb25zdHJhdGVkIG91
dHN0YW5kaW5nIGFjYWRlbWljIGFjaGlldmVtZW50LCBhcnRpc3RpYyBleGNlbGxlbmNlLCBsZWFk
ZXJzaGlwLCBjaXRpemVuc2hpcCwgc2VydmljZSwgYW5kIGNvbnRyaWJ1dGlvbiB0byBzY2hvb2wg
YW5kIGNvbW11bml0eS4gVGhlIFUuUy4gUHJlc2lkZW50aWFsIFNjaG9sYXJzIHdlcmUgaG9ub3Jl
ZCBmb3IgdGhlaXIgYWNjb21wbGlzaG1lbnRzIGxhc3Qgd2VlayBpbiBXYXNoaW5ndG9uIEQuQy48
L3A+PHA+PC9wPjxwPkEgZnVuZHJhaXNpbmcgcHJvZ3JhbSB0byBzdXBwb3J0IGEgJiM4MjIwO3Nw
ZWNpYWwgcHJvbSYjODIyMTsgZm9yIHN0dWRlbnRzIHdpdGggc3BlY2lhbCBuZWVkcyBhdCA8c3Ry
b25nPlJldmVyZSBIaWdoIFNjaG9vbDwvc3Ryb25nPiB3YXMgb25lIG9mIGZvdXIgc3RhdGV3aWRl
IHRvIHdpbiBhICQxLDAwMCBjb250ZXN0IHRocm91Z2ggR29GdW5kTWUuIExhc3QgbW9udGgsIEdv
RnVuZE1lIGFubm91bmNlZCBhICQxMDAsMDAwIGZ1bmRyYWlzaW5nIGNvbnRlc3QuIFRoZSB3aW5u
aW5nIFJpY2hmaWVsZCBmdW5kcmFpc2VyIHdhcyAmIzgyMjA7V2VMb3ZlVGVhY2hlcnMgMjM5IFNw
ZWNpYWwgTW9tZW50cyYjODIyMTsgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0dHBzOi8vd3d3LmdvZnVu
ZG1lLmNvbS9yZXZlcmUtcm0tMjM5LXNwZWNpYWwtbW9tZW50cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0
dHBzOi8vd3d3LmdvZnVuZG1lLmNvbS9yZXZlcmUtcm0tMjM5LXNwZWNpYWwtbW9tZW50czwvYT48
L3A+PHA+PC9wPjxwPkFrcm9uIFB1YmxpYyBTY2hvb2xzIHRoaXMgbW9udGggcmVjb2duaXplZCB0
aGVzZSBlbXBsb3llZXMgZm9yIHllYXJzIG9mIHNlcnZpY2U6IDxzdHJvbmc+TWFyeSBBZGFtczwv
c3Ryb25nPiwgY2VudHJhbCBvZmZpY2UgYWRtaW5pc3RyYXRvciwgMzIgeWVhcnM7IDxzdHJvbmc+
RWxsZW4gUm9sbGluPC9zdHJvbmc+LCBjaGlsZCBudXRyaXRpb24sIDMyIHllYXJzOyA8c3Ryb25n
Pk1pY2hhZWwgRG96aWVyPC9zdHJvbmc+LCBjdXN0b2RpYW4sIDM3IHllYXJzOyA8c3Ryb25nPlJh
eW1vbmQgSGludG9uPC9zdHJvbmc+LCBlZHVjYXRpb25hbCBhc3Npc3RhbnQsIDM3IHllYXJzOyA8
c3Ryb25nPk1pY2hhZWwgVmlzaWNoPC9zdHJvbmc+LCBmb3JlbWFuLCAzNSB5ZWFyczs8c3Ryb25n
PiBQYXRyaWNlIE1pa3VsYTwvc3Ryb25nPiwgb2ZmaWNlIHN1cHBvcnQsIDMyIHllYXJzOyA8c3Ry
b25nPk5hbmN5IFBlcnJ5PC9zdHJvbmc+LCB0cmFuc3BvcnRhdGlvbiwgNDMgeWVhcnM7IDxzdHJv
bmc+S2ltYmVybHkgV2lsc29uIEZpZWxkPC9zdHJvbmc+LCBhZG1pbmlzdHJhdG9yLCAzMyB5ZWFy
czsgPHN0cm9uZz5NYXJ5IEJhdHlrbzwvc3Ryb25nPiwgZWxlbWVudGFyeSBzY2hvb2wgdGVhY2hl
ciwgMzUgeWVhcnM7IDxzdHJvbmc+QmV0aCBIb3dlPC9zdHJvbmc+LCBtaWRkbGUgc2Nob29sIHRl
YWNoZXIsIDMxIHllYXJzOyA8c3Ryb25nPlRpbW90aHkgWm9seW5pYWs8L3N0cm9uZz4sIGhpZ2gg
c2Nob29sIHRlYWNoZXIsIDMyIHllYXJzOyBhbmQgPHN0cm9uZz5QYXRyaWNpYSBUc2NoYW50ejwv
c3Ryb25nPiwgc3BlY2lhbCBlZHVjYXRpb24gdGVhY2hlciwgMzAgeWVhcnMuPC9wPjxwPjwvcD48
cD5UaGUgd2Vla2x5IEdvb2QgTmV3cyBjb2x1bW4gZmVhdHVyZXMgYXdhcmRzIGFuZCByZWNvZ25p
dGlvbnMsIG1pbGl0YXJ5IGFuZCBzY2hvbGFzdGljIGFjaGlldmVtZW50cywgY2l2aWMgYWNjb21w
bGlzaG1lbnRzIGFuZCBvdGhlciBnb29kIHdvcmtzLiBQbGVhc2UgZmF4IGluZm9ybWF0aW9uIHRv
IDMzMC05OTYtMzAzMywgZW1haWwgaXQgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdvb2RuZXdzQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5nb29kbmV3c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3Igc2Vu
ZCBpdCB0byBHb29kIE5ld3MsIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCA0NCBFLiBFeGNoYW5nZSBT
dC4sIEFrcm9uLCBPSCA0NDMwOS4gSW5jbHVkZSBhIHBob3RvZ3JhcGggaWYgb25lIGlzIGF2YWls
YWJsZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.