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Good News — June 5

Published: June 4, 2017 - 09:56 PM
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Rob Blair of Munroe Falls was one of eleven contest winners of the Share the Experience photo contest, hosted by the National Park Foundation. More than 16,500 photos were submitted with more than 710,000 photo views over the course of the contest, which ran from April 28, 2016, through December 31, 2016. Rob�s winning photo was taken at Cuyahoga Valley National Park.


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