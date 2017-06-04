Good News — June 5: Munroe Falls man winner of national parks contest; Akron YMCA volunteers honored; St. Sebastian stock market team wins

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5Sb2IgQmxhaXI8L3N0cm9uZz4gb2YgTXVucm9lIEZhbGxzIHdhcyBvbmUgb2Yg
MTEgd2lubmVycyBuYXRpb253aWRlIGluIHRoZSByZWNlbnQgU2hhcmUgdGhlIEV4cGVyaWVuY2Ug
cGhvdG8gY29udGVzdCwgaG9zdGVkIGJ5IHRoZSBOYXRpb25hbCBQYXJrIEZvdW5kYXRpb24uIEJs
YWlyJiM4MjE3O3Mgd2lubmluZyBwaG90byB3YXMgdGFrZW4gYXQgdGhlIEN1eWFob2dhIFZhbGxl
eSBOYXRpb25hbCBQYXJrLiBNb3JlIHRoYW4gMTYsNTAwIHBob3RvcyB3ZXJlIHN1Ym1pdHRlZCBp
biB0aGUgY29tcGV0aXRpb24uPC9wPjxwPiA8L3A+PHA+VGhlIDxzdHJvbmc+QWtyb24gQXJlYSBZ
TUNBPC9zdHJvbmc+IHJlY2VudGx5IGhvbm9yZWQgc2V2ZXJhbCB2b2x1bnRlZXJzLiA8c3Ryb25n
PlN0dSBQYXJyeTwvc3Ryb25nPiByZWNlaXZlZCB0aGUgMjAxNyBIdW5zaWNrZXIgRmFtaWx5IFNl
cnZpY2UgdG8gWW91dGggQXdhcmQuIFRoZSA8c3Ryb25nPkJhcmJlcnRvbiBDb21tdW5pdHkgRm91
bmRhdGlvbjwvc3Ryb25nPiB3YXMgcmVjb2duaXplZCBhcyB0aGUgZmlyc3QgcmVjaXBpZW50IG9m
IHRoZSBZIENvbW11bml0eSBIRVJPIGF3YXJkLiBUaGUgYXdhcmQsIGFuIGFjcm9ueW0gZm9yICYj
ODIyMDtIZWxwaW5nIEV2ZXJ5b25lIFJlYWNoIE9wcG9ydHVuaXRpZXMsJiM4MjIxOyB3YXMgY3Jl
YXRlZCB0byByZWNvZ25pemUgYSBjb21tdW5pdHkgb3JnYW5pemF0aW9uIHRoYXQgaGFzIGhlbHBl
ZCB0aGUgWSBkZWxpdmVyIG9uIGl0cyBwcm9taXNlIG9mIHN0cmVuZ3RoZW5pbmcgY29tbXVuaXR5
IHRocm91Z2ggeW91dGggZGV2ZWxvcG1lbnQsIGhlYWx0aHkgbGl2aW5nIGFuZCBzb2NpYWwgcmVz
cG9uc2liaWxpdHkuIE90aGVyIGhvbm9yZWVzIGluY2x1ZGVkIDxzdHJvbmc+U2NvdHQgYW5kIEph
aW1lIEtvbGxpZ2lhbjwvc3Ryb25nPiwgVm9sdW50ZWVycyBvZiB0aGUgWWVhciBhdCB0aGUgQWty
b24gUm90YXJ5IENhbXAgZm9yIENoaWxkcmVuIHdpdGggU3BlY2lhbCBOZWVkczs8c3Ryb25nPiBB
dmEgU2FyaWtlbGxlPC9zdHJvbmc+LCBZb3V0aCBvZiB0aGUgWWVhciBhdCB0aGUgQWtyb24gUm90
YXJ5IENhbXA7IFlNQ0EgQ2FtcCBZLU5vYWggVm9sdW50ZWVyIG9mIHRoZSBZZWFyIDxzdHJvbmc+
S2lyayBHYXJkbmVyPC9zdHJvbmc+IGFuZCBZb3V0aCBvZiB0aGUgWWVhciA8c3Ryb25nPkVtaWx5
IFJpZGVyPC9zdHJvbmc+OyBZTUNBIENBVENIIHZvbHVudGVlciB0ZWFjaGVyPHN0cm9uZz4gSmVu
bmlmZXIgRm9ydGU8L3N0cm9uZz4gYW5kIGZvb2Qgc2VydmljZXMgdm9sdW50ZWVycyA8c3Ryb25n
PkFubiBXYXJnbyA8L3N0cm9uZz5hbmQgPHN0cm9uZz5LYXRpZSBIYXJwZXI8L3N0cm9uZz47IFlN
Q0EgQ2hpbGQgQ2FyZSBWb2x1bnRlZXIgb2YgdGhlIFllYXIgPHN0cm9uZz5FdGhlbCAmIzgyMjA7
R3JhbmRtYSYjODIyMTsgUGhpbGxpcHM8L3N0cm9uZz4gYW5kIFlvdXRoIG9mIHRoZSBZZWFyIDxz
dHJvbmc+VGltZWlhIEFkZGllPC9zdHJvbmc+OyBFYXN0IEFrcm9uIFlNQ0EvUGhvZW5peCBTY2hv
b2wgVm9sdW50ZWVyIG9mIHRoZSBZZWFyIDxzdHJvbmc+VGFtbXkgTW9ucm9lPC9zdHJvbmc+IGFu
ZCBZb3V0aCBvZiB0aGUgWWVhciA8c3Ryb25nPkRpYW1vbmQgSmFja3Nvbjwvc3Ryb25nPjsgRmly
ZXN0b25lIFBhcmsgWU1DQSBWb2x1bnRlZXIgb2YgdGhlIFllYXIgPHN0cm9uZz5KYW5pY2UgTGV3
aXM8L3N0cm9uZz4gYW5kIFlvdXRoIG9mIHRoZSBZZWFyIDxzdHJvbmc+Q2FtZXJvbiBXYWxsYWNl
PC9zdHJvbmc+OyBHcmVlbiBGYW1pbHkgWU1DQSBWb2x1bnRlZXIgb2YgdGhlIFllYXIgPHN0cm9u
Zz5NYXJ5IEFubiBVcmRpYWxlczwvc3Ryb25nPiBhbmQgWW91dGhzIG9mIHRoZSBZZWFyPHN0cm9u
Zz4gSXNhYWMgPC9zdHJvbmc+YW5kPHN0cm9uZz4gRXZhbiBTdGVydHo8L3N0cm9uZz47IEtvaGwg
RmFtaWx5IFlNQ0EgYXQgVW5pdmVyc2l0eSBQYXJrIFZvbHVudGVlciBvZiB0aGUgWWVhcjxzdHJv
bmc+IExhdXJhIE9mb2Jpa2U8L3N0cm9uZz4gYW5kIE1ha2UtQS1TcGxhc2ggVm9sdW50ZWVycyA8
c3Ryb25nPkRvbm5hIEplbm5pbmdzPC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPkFuZHJldyBBcHBsZWJ5
PC9zdHJvbmc+OyBMYWtlIEFubmEgWU1DQSBWb2x1bnRlZXIgb2YgdGhlIFllYXIgPHN0cm9uZz5U
ZXJyeSBKYW5pZ2E8L3N0cm9uZz4gYW5kIFlvdXRoIG9mIHRoZSBZZWFyIDxzdHJvbmc+SmVyZW15
IFN0cnVja2VsPC9zdHJvbmc+OyBMb25nd29vZCBCcmFuY2ggVm9sdW50ZWVyIG9mIHRoZSBZZWFy
IDxzdHJvbmc+UGVycnkgTXVyZG9jayA8L3N0cm9uZz5hbmQgWW91dGggb2YgdGhlIFllYXIgPHN0
cm9uZz5UeWxvciBLZWUtQmV5PC9zdHJvbmc+OyBSaXZlcmZyb250IFlNQ0EgVm9sdW50ZWVyIG9m
IHRoZSBZZWFyIDxzdHJvbmc+SmltIENhcmRvbmU8L3N0cm9uZz4gYW5kIFlvdXRoIG9mIHRoZSBZ
ZWFyIDxzdHJvbmc+QWJpZ2FpbCBDYXN0ZXJsaW5lPC9zdHJvbmc+OyBhbmQgV2Fkc3dvcnRoIFlN
Q0EgVm9sdW50ZWVyIG9mIHRoZSBZZWFyIDxzdHJvbmc+QmlsbCBCbGluZCA8L3N0cm9uZz5hbmQg
WW91dGggb2YgdGhlIFllYXIgPHN0cm9uZz5Pd2VuIFNhbHpnZWJlcjwvc3Ryb25nPi48L3A+PHA+
PC9wPjxwPlRoZSBTdC4gU2ViYXN0aWFuIFBhcmlzaCBTY2hvb2wgc2l4dGgtZ3JhZGUgc3RvY2sg
bWFya2V0IHRlYW0sIHRoZSBCZXN0IEJ1eWVycywgZmluaXNoZWQgZmlyc3QgaW4gdGhlIHJlZ2lv
biBvdXQgb2YgMTQyIHRlYW1zIGluIHRoZSBTdG9jayBNYXJrZXQgR2FtZS4gVGhlIHRlYW0gYWxz
byByYW5rZWQgbmludGggb3V0IG9mIDcyMSBlbGVtZW50YXJ5LCBtaWRkbGUgYW5kIGhpZ2ggc2No
b29sIHRlYW1zLiBCZWNhdXNlIG9mIHRoZWlyIGZpcnN0LXBsYWNlIHdpbiwgdGVhbSBtZW1iZXJz
IDxzdHJvbmc+RW1tYSBEb3VjZXQsIE1hZGlzb24gTmFqZXdheSwgSnVsaWEgUGVudGFzdWdsaW8s
IEVsaXphYmV0aCBTYWxpZ2E8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+RWxpemFiZXRoIFNhdml0c2tp
PC9zdHJvbmc+IHJlY2VudGx5IHRyYXZlbGVkIHRvIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENpbmNpbm5h
dGkgd2l0aCBzY2hvb2wgUHJpbmNpcGFsIDxzdHJvbmc+U2FuZGllIElzYWJlbGxhIDwvc3Ryb25n
PmFuZCBzaXh0aC1ncmFkZSB0ZWFjaGVyIDxzdHJvbmc+QW50aG9ueSBSb2hyPC9zdHJvbmc+IHRv
IHByZXNlbnQgdGhlaXIgcG9ydGZvbGlvIHRvIGEgcGFuZWwgb2YganVkZ2VzIG1hZGUgdXAgb2Yg
Q2luY2lubmF0aSBpbnZlc3RtZW50IGNvbXBhbmllcy48L3A+PHA+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U3Rh
cmsgU3RhdGUgQ29sbGVnZTwvc3Ryb25nPiBzdHVkZW50cyA8c3Ryb25nPktyeXN0YWwgTmFzaDwv
c3Ryb25nPiBvZiBNYXNzaWxsb24gYW5kIDxzdHJvbmc+VmljdG9yaWEgQWxsZW48L3N0cm9uZz4g
b2YgQ29wbGV5IGhhdmUgYmVlbiBuYW1lZCB0byB0aGUgUGhpIFRoZXRhIEthcHBhIEFsbC1PaGlv
IENvbW11bml0eSBDb2xsZWdlIEFjYWRlbWljIGZpcnN0IHRlYW0gYW5kIHRoaXJkIHRlYW0sIHJl
c3BlY3RpdmVseS48L3A+PHA+PC9wPjxwPlRoZTxzdHJvbmc+IFN0LiBIaWxhcnkgU2Nob29sIFN0
dWRlbnQgQ291bmNpbDwvc3Ryb25nPiBoYXMgYmVlbiBuYW1lZCBhIHRoaXJkLXBsYWNlIHdpbm5l
ciBpbiB0aGUgbmF0aW9uYWwgTGVhZDJGZWVkIFN0dWRlbnQgTGVhZGVyc2hpcCBQcm9ncmFtIDIw
MTcgQ2hhbGxlbmdlLiBBcyBhIHRoaXJkLXBsYWNlIHdpbm5lciwgdGhlIHNjaG9vbCB3aWxsIHJl
Y2VpdmUgJDIsMDAwIGFuZCBhbiBhZGRpdGlvbmFsICQ1LDAwMCB3aWxsIGJlIGF3YXJkZWQgdG8g
dGhlIEJhdHRlcmVkIFdvbWVuJiM4MjE3O3MgU2hlbHRlciwgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiBTdC4g
SGlsYXJ5JiM4MjE3O3MgTGVhZDJGZWVkIHByb2plY3Qgc3VwcG9ydGVkLiA8L3A+PHA+PC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+VGhlIEp1bmlvciBXb21lbiYjODIxNztzIENpdmljIENsdWIgPC9zdHJvbmc+aGFz
IHNlbGVjdGVkIHRocmVlIGxvY2FsIHN0dWRlbnRzIHdobyB3aWxsIGVhY2ggcmVjZWl2ZSBhICQy
LDAwMCBzY2hvbGFyc2hpcCB0byBhdHRlbmQgYW4gT2hpbyBjb2xsZWdlIG9yIHVuaXZlcnNpdHkg
bmV4dCBmYWxsLiA8c3Ryb25nPkthdGhlcmluZSBCdWtvd3NraTwvc3Ryb25nPiBmcm9tIE91ciBM
YWR5IG9mIHRoZSBFbG1zIHdpbGwgcHVyc3VlIHN0dWRpZXMgaW4gYnJvYWRjYXN0IGpvdXJuYWxp
c20gYXQgTWlhbWkgVW5pdmVyc2l0eS4gPHN0cm9uZz5FbWlseSBQYXJpc2ggPC9zdHJvbmc+ZnJv
bSBSZXZlcmUgSGlnaCBTY2hvb2wgcGxhbnMgdG8gYXR0ZW5kIEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0
eSYjODIxNztzIENvbGxlZ2Ugb2YgTnVyc2luZy4gPHN0cm9uZz5TYW1hbnRoYSBQb25vbWFyZW5r
bzwvc3Ryb25nPiBmcm9tIEJ1Y2tleWUgSGlnaCBTY2hvb2wgd2lsbCBzdHVkeSBwaG90byBpbGx1
c3RyYXRpb24gYXQgS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5LjwvcD48cD5UaGUgd2Vla2x5IEdvb2Qg
TmV3cyBjb2x1bW4gZmVhdHVyZXMgYXdhcmRzIGFuZCByZWNvZ25pdGlvbnMsIG1pbGl0YXJ5IGFu
ZCBzY2hvbGFzdGljIGFjaGlldmVtZW50cywgY2l2aWMgYWNjb21wbGlzaG1lbnRzIGFuZCBvdGhl
ciBnb29kIHdvcmtzLiBQbGVhc2UgZmF4IGluZm9ybWF0aW9uIHRvIDMzMC05OTYtMzAzMywgZW1h
aWwgaXQgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdvb2RuZXdzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5n
b29kbmV3c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3Igc2VuZCBpdCB0byBHb29kIE5ld3Ms
IEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCA0NCBFLiBFeGNoYW5nZSBTdC4sIEFrcm9uLCBPSCA0NDMw
OS4gSW5jbHVkZSBhIHBob3RvZ3JhcGggaWYgb25lIGlzIGF2YWlsYWJsZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.