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Good News — May 15: Carpenters volunteer to build playground for elementary school

Published: May 14, 2017 - 10:06 PM
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Members of the United Brotherhood of Carpenters Local 285 Members Action Committee recently donated their time and skills to build a playground for the elementary branch of Summit Academy on Leland Avenue in Akron.


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