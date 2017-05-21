All CATEGORIES
☰ Menu

Good News — May 22: Two Revere students earn perfect scores on ACT tests; St. Anthony’s hosts Girls on the Run program; Girl Scouts honor Women of Distinction

Published: May 21, 2017 - 08:32 PM | Updated: May 22, 2017 - 08:13 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Before the students left for spring break, St. Sebastian Parish School partnered with Keep Akron Beautiful and helped pick up trash and litter on the parish and school campus as well as a few nearby sites. (St. Sebastian Parish School)


MORE IN NEWS

Summit Artspace entrepreneurship program adds master course - 6:49 PM

Summit Artspace will offer a new master course as part of the fourth year of its Artist as an Entrepreneur Institute (AEI).

north22web
Career paths as diverse as North students as Akron high schools begin college and career academies model
police22cut_00
Panel of African-American police officers discusses unique role in society
hoop22cut
Health fair aims to raise awareness about health care disparities for African-Americans
Bob Dyer: Cruising off to the great beyond - 6:56 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next