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Good News — May 22: Two Revere students earn perfect scores on ACT tests; St. Anthony’s hosts Girls on the Run program; Girl Scouts honor Women of Distinction

Published: May 21, 2017 - 08:32 PM | Updated: May 22, 2017 - 08:13 AM
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Before the students left for spring break, St. Sebastian Parish School partnered with Keep Akron Beautiful and helped pick up trash and litter on the parish and school campus as well as a few nearby sites. (St. Sebastian Parish School)


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