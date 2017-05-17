Grand theft (non)auto: Bullets fly in Akron after man tries to recover stolen game system, police say

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gb2ZmaWNlcnMgb24gcGF0cm9sIGluIEVhc3QgQWtyb24gVHVlc2RheSBuaWdodCBo
ZWFyZCBndW5zaG90cywgYnV0IGRpZG4mIzgyMTc7dCByZXNwb25kIHRvIGEgOS0xLTEgY2FsbDog
VGhlIGFwcGFyZW50IHRhcmdldCBvZiB0aGUgYnVsbGV0cyBjYW1lIHRvIHJ1bm5pbmcgdGhlbSwg
cG9saWNlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBpbmNpZGVudCBoYXBwZW5lZCBhYm91dCA5OjMwIHAubS4g
bmVhciBFcmljc3NvbiBBdmVudWUgYW5kIEtleXMgUGxhY2UuIDwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8g
cG9saWNlLCBhIDI1IHllYXItb2xkIG1hbiBjb25mcm9udGVkIHlvdW5nZXIgbWFuIGFib3V0IGEg
c3RvbGVuIGdhbWUgc3lzdGVtIGFuZCB0aGUgeW91bmdlciBtYW4sIGNhcnJ5aW5nIGEgZ3VuLCAg
b3BlbmVkIGZpcmUuPC9wPjxwPlRoZSAyNSB5ZWFyLW9sZCByYW4gdW50aWwgaGUgc2F3IGEgcG9s
aWNlIGNydWlzZXIuIE5vIG9uZSB3YXMgaW5qdXJlZCwgYnV0IHBvbGljZSBzYWlkIHNldmVyYWwg
YXBhcnRtZW50cyBpbiB0aGUgYXJlYSB3ZXJlIGhpdCBieSBzdHJheSBidWxsZXRzLiA8L3A+PHA+
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.