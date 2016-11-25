Green City Council salaries could rise 89 percent beginning in 2018

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+R1JFRU46IENpdHkgQ291bmNpbCBtZW1iZXJzIHdob3NlIHRlcm1zIGJlZ2luIGluIDIwMTgg
d2lsbCByaW5nIGluIHRoYXQgTmV3IFllYXIgd2l0aCBzdWJzdGFudGlhbCByYWlzZXMuPC9wPjxw
PkJ5IGEgNC0zIHZvdGUgdGhpcyB3ZWVrLCB0aGUgQ2l0eSBDb3VuY2lsIGFwcHJvdmVkIGJvb3N0
aW5nIGNvdW5jaWwgbWVtYmVycyYjODIxNzsgYW5udWFsIHNhbGFyaWVzIHBsdXMgYmVuZWZpdHMg
dG8gYW4gYW1vdW50IGVxdWFsIHRvIG9uZS1zZXZlbnRoIG9mIHRoZSBtYXlvciYjODIxNztzIHNh
bGFyeS48L3A+PHA+TWF5b3IgR2VyYXJkIE5ldWdlYmF1ZXIgY3VycmVudGx5IGVhcm5zICQ5OSw4
MDUsIG9uZS1zZXZlbnRoIG9mIHdoaWNoIGlzICQxNCwyNTcuPC9wPjxwPkJ1dCBOZXVnZWJhdWVy
IHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IGluIGFuIGVtYWlsIHRoYXQgaGlzIHNhbGFyeSB3aWxsIGJlICQxMDUs
NzE4IG9uIEphbi4gMSwgMjAxOC4gPC9wPjxwPkFzIGEgcmVzdWx0LCBzb21lIGNvdW5jaWwgbWVt
YmVycyYjODIxNzsgYW5udWFsIHNhbGFyaWVzIHdpbGwgY2xpbWIgdGhhdCB5ZWFyIGZyb20gdGhl
IGN1cnJlbnQgJDgsMDAwIHRvICQxNSwxMDIsIGFuIDg5IHBlcmNlbnQgaW5jcmVhc2UsIHRoZSBt
YXlvciBub3RlZC48L3A+PHA+V2FyZCA0IENvdW5jaWxtYW4gSm9obiAmIzgyMjA7U2tpcCYjODIy
MTsgU3VtbWVydmlsbGUsIHdobyBwcm9wb3NlZCB0aGUgbGVnaXNsYXRpb24sIHNhaWQgcmFpc2lu
ZyB0aGUgc2FsYXJpZXMgbWlnaHQgYWRkIG1vcmUgZGl2ZXJzaXR5IHRvIHRoZSBjb3VuY2lsIGFu
ZCBwb3NzaWJseSBhdHRyYWN0IG1vcmUgcGVvcGxlIHRvIHNlZWsgb2ZmaWNlLCBjb25zaWRlcmlu
ZyB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGRlbW9ncmFwaGljcy48L3A+PHA+SGUgbm90ZWQgaGUgZG9lc24m
IzgyMTc7dCAmIzgyMjA7aGF2ZSBhbnkgc2tpbiBpbiB0aGlzIGdhbWUmIzgyMjE7IGJlY2F1c2Ug
aGUgd2lsbCBiZSB0ZXJtLWxpbWl0ZWQgYXQgdGhlIGVuZCBvZiAyMDE3LCBhIGRheSBiZWZvcmUg
dGhlIG5ldyByYWlzZXMgdGFrZSBlZmZlY3QuPC9wPjxwPlRoZSBpbmNyZWFzZXMsIHdoaWNoIGF1
dG9tYXRpY2FsbHkgd2lsbCBpbmNsdWRlIGFubnVhbCAzIHBlcmNlbnQgcmFpc2VzLCB3aWxsIGJl
Z2luIEphbi4gMSwgMjAxOCwgZm9yIHRob3NlIGVsZWN0ZWQgb3IgcmUtZWxlY3RlZCB0byB3YXJk
IHNlYXRzIGluIE5vdmVtYmVyIDIwMTcuIEF0LWxhcmdlIHdpbm5lcnMgaW4gTm92ZW1iZXIgMjAx
OSB3aWxsIGdldCB0aGUgaW5jcmVhc2VzIGJlZ2lubmluZyBKYW4uIDEsIDIwMjAuPC9wPjxwPlRo
ZSBjb3VuY2lsIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIHNhbGFyeSB3aWxsIHJlbWFpbiBhdCAkMSwwMDAg
bW9yZSB0aGFuIG90aGVyIGNvdW5jaWwgbWVtYmVycy48L3A+PHA+VGhlIGNvdW5jaWwgaGFzbiYj
ODIxNzt0IGhhZCBhIHJhaXNlIHNpbmNlIDIwMDQsIFN1bW1lcnZpbGxlIHNhaWQuIDwvcD48cD5X
YXJkIDIgQ291bmNpbG1hbiBCb2IgWW91bmcsIHdobyB2b3RlZCBhZ2FpbnN0IHRoZSByYWlzZXMg
d2l0aCBBdC1MYXJnZSBDb3VuY2lsbWVuIENocmlzIEh1bXBocmV5IGFuZCBKdXN0aW4gU3BlaWdo
dCwgc2FpZCBpbW1lZGlhdGVseSBhZnRlciB0aGUgbWVldGluZywgJiM4MjIwO1RoaXMgaXMgdGhl
IG1vc3QgZW1iYXJyYXNzaW5nIHRoaW5nIGNvdW5jaWwgaGFzIGRvbmUgaW4gbXkgdGltZSBbdGhy
ZWUgeWVhcnNdIGhlcmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gdmVyeSB1cHNldCBvdmVyIHRo
aXMsIGFuZCBJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHRoaXMgaXNzdWUgaXMgZmluaXNoZWQgeWV0LCYj
ODIyMTsgWW91bmcgc2FpZC4gPC9wPjxwPllvdW5nIGFuZCBTcGVpZ2h0IGNhbiBzZWVrIHJlLWVs
ZWN0aW9uLCBidXQgSHVtcGhyZXkgd2lsbCBiZSBrZXB0IG9mZiB0aGUgYmFsbG90IGR1ZSB0byB0
ZXJtIGxpbWl0cy48L3A+PHA+Vm90aW5nIHdpdGggU3VtbWVydmlsbGUgZm9yIHRoZSByYWlzZSB3
ZXJlIENvdW5jaWwgUHJlc2lkZW50IGFuZCBXYXJkIDMgQ291bmNpbG1hbiBLZW4gS25vZGVsLCBX
YXJkIDEgQ291bmNpbG1hbiBKYW1lcyBBaGxzdHJvbSBhbmQgQXQtTGFyZ2UgQ291bmNpbG1hbiBT
dGVwaGVuIER5ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBjb3VuY2lsIGlzIHByb2hpYml0ZWQgZnJvbSBnaXZpbmcg
aXRzZWxmIGluLXRlcm0gcmFpc2VzIGJ1dCBjYW4gcGFzcyBhIGJpbGwgdGhhdCB0YWtlcyBlZmZl
Y3QgYWZ0ZXIgdGhlaXIgY3VycmVudCBmb3VyLXllYXIgdGVybXMgZXhwaXJlLjwvcD48cD5Lbm9k
ZWwsIEFobHN0cm9tIGFuZCBEeWVyIHdpbGwgYmUgZWxpZ2libGUgZm9yIHJlLWVsZWN0aW9uLjwv
cD48cD5BIHN1cnZleSBvZiBzZXZlcmFsIHJlZ2lvbmFsIGNvbW11bml0aWVzIHNob3dlZCBCYXJi
ZXJ0b24gY291bmNpbCBtZW1iZXJzIHJlY2VpdmUgJDEyLDAwMCBhbm51YWxseSB0byBnb3Zlcm4g
YSBjaXR5IHdpdGggYSBwb3B1bGF0aW9uIG9mIDI2LDUwMC4gR3JlZW4mIzgyMTc7cyBwb3B1bGF0
aW9uIGlzIGFsbW9zdCAyNiwwMDAuPC9wPjxwPkh1ZHNvbiwgd2l0aCAyMiwwMDAgcmVzaWRlbnRz
LCBwYXlzIGNvdW5jaWwgbWVtYmVycyAkODAgcGVyIG1lZXRpbmcsIHdpdGggYSBtYXhpbXVtIG9m
ICQxLDkyMCBwZXIgeWVhci4gQW5kIFdhZHN3b3J0aCwgd2l0aCAyMSw1NjcgcmVzaWRlbnRzLCBw
YXlzICQ3LDM3NyBhbm51YWxseS4gPC9wPjxwPkh1bXBocmV5IHNhaWQgaGUgb3Bwb3NlZCB0aGUg
aWRlYSBvZiBoYXZpbmcgY2FuZGlkYXRlcyBydW5uaW5nIGJhc2VkIG9uIHRoZSBpbmNyZWFzZWQg
aW5jb21lLjwvcD48cD5CdXQgRHllciBzYWlkIHRoZSByYWlzZSwgdGllZCB0byB0aGUgbWF5b3Im
IzgyMTc7cyBzYWxhcnksIHdvdWxkIGVzdGFibGlzaCBhbmQgc2hvdyBjby1lcXVhbCBicmFuY2hl
cyBvZiBnb3Zlcm5tZW50ICYjODIxMjsgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gYW5kIGNvdW5jaWwuIDwvcD48
cD4mIzgyMjA7QXMgQ2l0eSBDb3VuY2lsIG1lbWJlcnMsIHdlIGFyZSBjaGFyZ2VkIHdpdGggYXBw
cm9wcmlhdGluZyBvdmVyICQzMCYjODE5NDttaWxsaW9uIG9mIHB1YmxpYyBmdW5kcywmIzgyMjE7
IHNhaWQgRHllci4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhlcmUgaXMgYSBwcml2YXRl
LXNlY3RvciBjb21wYW55IGluIHRoZSB3b3JsZCB0aGF0IHdvdWxkIHBheSBzb21lYm9keSB0byBv
dmVyc2VlICQzMCYjODE5NDttaWxsaW9uIGluIGFzc2V0cyBhdCAkNy41OSBjZW50cyBhbiBob3Vy
IC4uLiBJJiM4MjE3O20gc2F5aW5nIHdlIG5lZWQgdG8gZ2V0IHRoaXMgaW4gcGVyc3BlY3RpdmUu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5SZXNpZGVudHMgU3RldmUgQnJhc3dlbGwgYW5kIFRvbnkgWmllaGxlciAg
c2FpZCBiZWZvcmUgdGhlIHZvdGUgdGhhdCB0aGV5IGZhdm9yZWQgaGF2aW5nIGEgcHVibGljIGhl
YXJpbmcgb24gdGhlIHJhaXNlcy4gQnJhc3dlbGwgYWxzbyBzYWlkIHRoZSBiaWdnZXN0IHJlYXNv
biB0byBydW4gZm9yIGNvdW5jaWwgd2FzIG5vdCB0aGUgcGF5IGJ1dCByYXRoZXIgdGhlIGhlYWx0
aCBjYXJlIGJlbmVmaXRzIHByb3ZpZGVkIHRvIGNvdW5jaWwgbWVtYmVycy4gPC9wPjxwPkdlb3Jn
ZSBXLiBEYXZpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdDogPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1lZGlhbWFuQHNz
c25ldC5jb20iPm1lZGlhbWFuQHNzc25ldC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.