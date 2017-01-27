Green mayor highlights new businesses in State of City speech

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+R1JFRU46IE1heW9yIEdlcmFyZCBOZXVnZWJhdWVyIGhpZ2hsaWdodGVkIHRoZSBjb21tdW5p
dHkmIzgyMTc7cyBncm93dGggYW5kIHVwY29taW5nIGRldmVsb3BtZW50IHBsYW5zIGR1cmluZyBo
aXMgc2Vjb25kIFN0YXRlIG9mIHRoZSBDaXR5IGFkZHJlc3MgVGh1cnNkYXkgbmlnaHQuPC9wPjxw
PlNwZWFraW5nIHRvIGEgZnVsbCBob3VzZSBvZiAyNjAgcmVzaWRlbnRzIGFuZCBjaXR5LCBjb3Vu
dHkgYW5kIHN0YXRlIGRpZ25pdGFyaWVzIGF0IFJhaW50cmVlIENvdW50cnkgQ2x1YiwgdGhlIG1h
eW9yIG5vdGVkIHRoYXQgdGhpcyB5ZWFyIGlzIHRoZSAyNXRoIGFubml2ZXJzYXJ5IG9mIEdyZWVu
IGJlY29taW5nIGEgY2l0eSBvbiBBcHJpbCA1LCAxOTkyLiA8L3A+PHA+VGhlIGNpdHkgaGFzIGdy
b3duIGZyb20gMTksMTc5IHJlc2lkZW50cyB0byBqdXN0IHNoeSBvZiAyNiwwMDAgcmVzaWRlbnRz
LiBUaGVyZSBoYXMgYWxzbyBiZWVuIHN0ZWFkeSBncm93dGggb2YgYnVzaW5lc3NlcyBhbmQgaW5k
dXN0cnkuPC9wPjxwPkR1cmluZyBoaXMgNzUtbWludXRlIHNwZWVjaCwgdGhlIG1heW9yIHRhbGtl
ZCBhYm91dCB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHN0cm9uZyBmaW5hbmNpYWwgcGljdHVyZSwgc3RyZXNz
aW5nIHRoYXQgaXQgJiM4MjIwO2NvbnRyaWJ1dGVzIHRvIG91ciBleGNlcHRpb25hbGx5IHN0cm9u
ZyBib25kIHJhdGluZyBvZiBBQS1wbHVzIGZvciBnZW5lcmFsIG9ibGlnYXRpb24gYW5kIEFBQSBy
YXRpbmcgZm9yIHJldmVudWUgYm9uZHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5OZXVnZWJhdWVyIHNhaWQgdGhl
IGNpdHkgaGFzIGRlYnQgb2YgJDYwIG1pbGxpb24sIGJ1dCBhZGRlZCB0aGF0IGJ5IHRoZSBlbmQg
b2YgaGlzIHRoaXJkIHllYXIgaW4gb2ZmaWNlIGhlIGFuZCBuZXcgRmluYW5jZSBEaXJlY3RvciBT
dGV2ZW4gU2NobWlkdCBhcmUgZm9yZWNhc3RpbmcgdGhlIGRlYnQgd2lsbCBiZSByZWR1Y2VkIGJ5
ICQxMCBtaWxsaW9uLiBHcmVlbiBpcyBzYXZpbmcgbWlsbGlvbnMgaW4gaW50ZXJlc3QgYnkgcGF5
aW5nIG9mZiBtb3JlIHRoYW4gb3JpZ2luYWxseSBwbGFubmVkLjwvcD48cD5UaGUgY2l0eSBwYWlk
IG9mZiAkMi43IG1pbGxpb24gaW4gZGVidCBsYXN0IHllYXIgYW5kIGlzIHNsYXRlZCB0byBwYXkg
b2ZmICQ2LjU3IG1pbGxpb24gdGhpcyB5ZWFyLjwvcD48cD5OZXVnZWJhdWVyIHNhaWQgdGhlIGdv
YWxzIGZvciBoaXMgJiM4MjIwO2Nvbm5lY3RpbmcgY29tbXVuaXR5IHBsYW4mIzgyMjE7IG5vdCBv
bmx5IGluY2x1ZGUgbmV3IHJvYWR3YXlzLCByb3VuZGFib3V0cywgcmVzdXJmYWNpbmcgbWFqb3Ig
dGhvcm91Z2hmYXJlcyBhbmQgcmVzaWRlbnRpYWwgc3RyZWV0cywgYnV0IGFsc28gc3Rvcm13YXRl
ciBpbXByb3ZlbWVudHMsIHRoZSBvbmdvaW5nIENlbnRyYWwgUGFyayBkZXZlbG9wbWVudCwgaW1w
cm92ZW1lbnRzIGF0IHNldmVyYWwgb2YgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyAxMCBwYXJrcyBhbmQgY29s
bGFib3JhdGlvbiB3aXRoIHRoZSBHcmVlbiBMb2NhbCBTY2hvb2xzIGFuZCBBa3Jvbi1DYW50b24g
QWlycG9ydC48L3A+PHA+SGUgc3Bva2UgYWJvdXQgbWFueSBuZXcgYnVzaW5lc3NlcyBpbiBHcmVl
biwgaW5jbHVkaW5nIENpcmNsZSBLIGdhcyBzdGF0aW9uLCBQYWludGluZyB3aXRoIGEgVHdpc3Qs
IEFsbGlhbmNlIFN0YWZmaW5nLCBFbWVyYWxkIFJpZGdlIFBoYXNlIElJLCBLYXN0ZXIgRXllIENs
aW5pYyBhbmQgUGVhY2UsIExvdmUgYW5kIExpdHRsZSBEb251dHMuIDwvcD48cD5PdGhlciBuZXcg
YnVzaW5lc3MgYW5kIGRldmVsb3BtZW50IGhpZ2hsaWdodHMgaW4gR3JlZW4gbm90ZWQgYnkgdGhl
IG1heW9yIGluY2x1ZGVkOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBCcmllciBDcmVlayBwbGFu
bmVkIGRldmVsb3BtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0hhdHRpZSBMYXJsaGFtIGdyb3Vw
IGhvbWUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIDUwLXVuaXQgR3JlZW5zYnVyZyBNYW5vciBz
ZW5pb3IgaW5kZXBlbmRlbnQgbGl2aW5nIGNlbnRlciBhbmQgdGhlIDE5Mi11bml0IG1hcmtldC1y
YXRlIGx1eHVyeSBhcGFydG1lbnQgY29tcGxleCBvZmYgTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgYW5kIEJ1cmdl
c3MgRHJpdmUuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0dhYmxlcyBvZiBHcmVlbiB3aXRoIGFzc2lz
dGVkIGxpdmluZyB1bml0cyBhbmQgYSBtZW1vcnkgY2FyZSBmYWNpbGl0eS48L3A+PHA+JiM4MjI2
OyYjODIwMTtUaGUgVmlsbGFnZSBvZiBTdC4gRWR3YXJkLCB3aXRoIGluZGVwZW5kZW50IGxpdmlu
ZyB1bml0cywgYXNzaXN0ZWQgbGl2aW5nIGFuZCBtZW1vcnkgY2FyZSB1bml0cy4gPC9wPjxwPkFs
c28gcGxhbm5lZCBmb3IgdGhpcyB5ZWFyOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0dyZWVuIEZhbWls
eSBGdW56b25lLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTcGxhc2ggY2FyIHdhc2guPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsmIzgyMDE7U3Bvb25ob3dlciBPcnRob2RvbnRpY3MuPC9wPjxwPk5ldWdlYmF1ZXIgc2Fp
ZCBhIGNvbW1pdHRlZSBoYXMgYmVlbiBmb3JtZWQgdG8gc3R1ZHkgdGhlIG5leHQgc3RlcHMgZm9y
IHRoZSBMaWNodGVud2FsdGVyIFNjaG9vbGhvdXNlLCB3aGljaCB3YXMgbmVhcmx5IGRlc3Ryb3ll
ZCBieSBhbiBhcnNvbiBmaXJlIGxhc3QgQXVnLiA5LjwvcD48cD5IZSBzYWlkIHRoZSBjb25uZWN0
aW5nIGNvbW11bml0eSBwbGFuIHV0aWxpemVzIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgUHJvamVjdCBUYW5n
ZXJpbmUsIHdoaWNoIGJlZ2FuIGxhc3QgeWVhciwgdG8gbWF0Y2ggdm9sdW50ZWVycyB3aXRoIHNw
ZWNpZmljIHByb2plY3RzLiBJbiBvbmUgdXBjb21pbmcgcHJvamVjdCwgdGhlIEdpcmwgU2NvdXRz
IG9mIEdyZWVuIHBsYW4gdG8gY3JlYXRlIGEgYmlyZCBzYW5jdHVhcnkgaW4gU291dGhnYXRlIFBh
cmsuPC9wPjxwPkdlb3JnZSBXLiBEYXZpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdDogPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOm1lZGlhbWFuQHNzc25ldC5jb20iPm1lZGlhbWFuQHNzc25ldC5jb208L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.