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Green retail

Green neighbors oppose plans for new restaurants, specialty grocery store

By George W. Davis
Special to the Beacon Journal

Published: June 29, 2017 - 03:39 PM | Updated: June 30, 2017 - 12:42 PM
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Doug and Jane Weaver sit for a portrait in their backyard on Wednesday in Green. Residents on April Drive are upset about the retail complex of restaurants and a grocery store to be built adjacent to their properties in a B-2 zoning area originally designated only for offices and medical facilities. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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