All CATEGORIES
☰ Menu

Green retail

Green neighbors oppose plans for new restaurants, specialty grocery store

By George W. Davis
Special to the Beacon Journal

Published: June 29, 2017 - 03:39 PM | Updated: June 30, 2017 - 12:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Doug and Jane Weaver sit for a portrait in their backyard on Wednesday in Green. Residents on April Drive are upset about the retail complex of restaurants and a grocery store to be built adjacent to their properties in a B-2 zoning area originally designated only for offices and medical facilities. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

react03cut_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Biggest barrier in heroin addiction is funding and lack of resources, families say

A brother. A friend. A client. A parent. A child.

halefarm03_07
Hale Farm is place to reflect on how America was shaped
goodnews03_concert
Good News — July 3: Lippman student competes at ‘Super Bowl’ for chess players
Party politics muck up nine years of Statehouse solutions for the opioid crisis
Media organizations criticize Trump for tweeted video
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next