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Green to mark 25th anniversary with Silver Coin Challenge

By George W. Davis
Special to the Beacon Journal

Published: April 17, 2017 - 09:42 PM
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The City of Green Coin for the coin challenge. (Courtesy City of Green)


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