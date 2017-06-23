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Gully washers, strong winds flood streets, topple trees, leave parts of Stark County in the dark

Beacon Journal staff report

Published: June 23, 2017 - 04:38 PM | Updated: June 23, 2017 - 04:41 PM

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