Head of UA honors college resigning; she will be among several top administrators hired by former president Scarborough to leave the campus

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW5vdGhlciB0b3AgYWRtaW5pc3RyYXRvciBoaXJlZCBieSB0aGUgZW1iYXR0bGVkIGZvcm1l
ciBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIFByZXNpZGVudCBTY290dCBTY2FyYm9yb3VnaCBpcyBsZWF2
aW5nLjwvcD48cD5MYWtlZXNoYSBSYW5zb20sIHZpY2UgcHJvdm9zdCBhbmQgZGVhbiBvZiB0aGUg
RHJzLiBHYXJ5IEIgYW5kIFBhbWVsYSBTLiBXaWxsaWFtcyBIb25vcnMgQ29sbGVnZSwgaGFzIHN1
Ym1pdHRlZCBoZXIgcmVzaWduYXRpb24sIGVmZmVjdGl2ZSBEZWMuIDMxLjwvcD48cD5SYW5zb20s
IHdobyBjYW1lIHRvIFVBIGluIDIwMTUgZnJvbSB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUb2xlZG8sIHdo
ZXJlIFNjYXJib3JvdWdoIGhhZCBzZXJ2ZWQgYXMgcHJvdm9zdCwgd2FzIHBhaWQgYW4gYW5udWFs
IHNhbGFyeSBvZiAkMjI2LDAwMC48L3A+PHA+U2hlIHdpbGwgaGVscCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBp
biBpdHMgJiM4MjIwO2xlYWRlcnNoaXAgdHJhbnNpdGlvbiwmIzgyMjE7IFVBIHNhaWQgaW4gYSBw
cmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQgaXNzdWVkIFR1ZXNkYXkuPC9wPjxwPlZpY2UgUHJvdm9zdCBTYXJh
aCBDcmF2ZW5zIHdpbGwgc2VydmUgYXMgaW50ZXJpbSBkZWFuIG9mIHRoZSBob25vcnMgY29sbGVn
ZSBiZWdpbm5pbmcgSmFuLiAxLiBTaGUgd2lsbCBvdmVyc2VlIHRoZSBjb2xsZWdlIHN0YXJ0aW5n
IHdpdGggdGhlIGZhbGwgc2VtZXN0ZXIuPC9wPjxwPlVBIFByZXNpZGVudCBNYXR0aGV3IFdpbHNv
biBoYXMgc2FpZCB0aGF0IGFtaWQgVUEmIzgyMTc7cyBidWRnZXQgY3J1bmNoLCB0aGUgY2FtcHVz
IGhhcyBvcHRlZCBub3QgdG8gcmVwbGFjZSBzb21lIHRvcC1sZXZlbCBhZG1pbmlzdHJhdG9ycy48
L3A+PHA+QWtyb24mIzgyMTc7cyBob25vcnMgcHJvZ3JhbSBoYXMgZ3Jvd24gZHJhbWF0aWNhbGx5
IGluIHJlY2VudCB5ZWFycy4gSW4gMjAxNSwgdGhlIHByb2dyYW0gYm9hc3RlZCBhbG1vc3QgMiww
MDAgc3R1ZGVudHMsIHVwIGZyb20gMSw1MDAgaW4gMjAxMC4gIEVucm9sbG1lbnQgZm9yIDIwMTYg
d2FzIHVuYXZhaWxhYmxlIFR1ZXNkYXkuIDwvcD48cD5TY2FyYm9yb3VnaCByZXNpZ25lZCBNYXkg
MzEsIDIwMTYsIGFmdGVyIGxlc3MgdGhhbiB0d28gdHVtdWx0dW91cyB5ZWFycyBvbiB0aGUgam9i
LjwvcD48cD5IZSB3YXMgY3JpdGljaXplZCBmb3IgdGhlIHdheXMgaGUgY2hvc2UgdG8gY3V0IGNv
c3RzLCB3aGlsZSBlbnJvbGxtZW50IGZlbGwgYW5kIGZ1bmRyYWlzaW5nIHRvb2sgYSBoaXQuPC9w
PjxwPldpdGggUmFuc29tJiM4MjE3O3MgZGVwYXJ0dXJlIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhpcyB5ZWFy
LCBhbGwgYnV0IG9uZSBvZiB0aGUgaGlnaC1sZXZlbCBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBoaXJlcyBtYWRl
IGR1cmluZyBoaXMgdGVudXJlIHdpbGwgaGF2ZSBsZWZ0IHRoZSBjYW1wdXMuPC9wPjxwPkF0aGxl
dGljIERpcmVjdG9yIExhcnJ5IFdpbGxpYW1zLCB3aG8gY2FtZSB0byB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSB1
bmRlciBTY2FyYm9yb3VnaCwgcmVtYWlucyBvbiB0aGUgam9iLjwvcD48cD5VQSBQcmVzaWRlbnQg
TWF0dGhldyBKLiBXaWxzb24gc2FpZCBpbiB0aGUgbmV3cyByZWxlYXNlLCAmIzgyMjA7V2UgYXBw
cmVjaWF0ZSB0aGUgbGVhZGVyc2hpcCBhbmQgZW50aHVzaWFzbSB0aGF0IERyLiBSYW5zb20gYnJv
dWdodCB0byB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSwgYW5kIGVzcGVjaWFsbHkgdG8gb3VyIFdpbGxpYW1zIEhv
bm9ycyBDb2xsZWdlIHN0dWRlbnRzLi4uIFdlIHdpc2ggaGVyIHdlbGwgYXMgc2hlIG1vdmVzIGZv
cndhcmQuPC9wPjxwPkluIGhlciBsZXR0ZXIgb2YgcmVzaWduYXRpb24sIFJhbnNvbSBzYWlkIHNo
ZSB3YXMgZ3JhdGlmaWVkIGJ5IHRoZSAmIzgyMjA7b3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gd29yayBjbG9zZWx5
IHdpdGggRHJzLiBHYXJ5IGFuZCBQYW1lbGEgV2lsbGlhbXMgdG8gZW5zdXJlIHRoYXQgdGhlaXIg
ZXh0cmFvcmRpbmFyeSBnaWZ0IHdvdWxkIHRyYW5zZm9ybSB0aGUgbGl2ZXMgb2Ygc3R1ZGVudHMu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5MYXN0IHllYXIsIEdhcnkgV2lsbGlhbXMsIGEgcmV0aXJlZCBnZW5lcmFs
IHN1cmdlb24sIGFuZCBoaXMgd2lmZSwgUGFtZWxhLCBhIGZvcm1lciB0ZWFjaGVyLCBkb25hdGVk
ICQzIG1pbGxpb24gdG8gdGhlIHVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7cyBIb25vcnMgQ29sbGVnZSwgYnJp
bmdpbmcgdGhlIGNvdXBsZSYjODIxNztzIHRvdGFsIGdpZnRzIHRvIFVBIHRvICQxMCBtaWxsaW9u
LiBUaGUgYm9hcmQgb2YgdHJ1c3RlZXMgc3Vic2VxdWVudGx5IG5hbWVkIHRoZSBIb25vcnMgQ29s
bGVnZSBhZnRlciB0aGUgY291cGxlLjwvcD48cD5CZWZvcmUgY29taW5nIHRvIFVBLCBSYW5zb20g
d2FzIGNoaWVmIGFjYWRlbWljIGFuZCBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBvZmZpY2VyIGFuZCBkZWFuIG9m
IHRoZSBKZXN1cCBTY290dCBIb25vcnMgQ29sbGVnZSBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUb2xl
ZG8uPC9wPjxwPlRoZSBEZXZpbCBTdHJpcCwgYW4gQWtyb24gbWFnYXppbmUsIGluIDIwMTUgY3Jp
dGljaXplZCB0aGUgaGlyaW5nIG9mIFJhbnNvbSwgcmVwb3J0aW5nIHRoYXQgc2l4IG9mIDExIHZv
dGluZyBtZW1iZXJzIG9mIGEgc2VsZWN0aW9uIGNvbW1pdHRlZSBkZWVtZWQgaGVyICYjODIyMDt1
bmFjY2VwdGFibGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgb3RoZXIgdG9wIGFkbWluaXN0cmF0b3JzIGhp
cmVkIGR1cmluZyBTY2FyYm9yb3VnaCYjODIxNztzIHRlbnVyZSB3aG8gaGF2ZSBsZWZ0IHRoZSB1
bml2ZXJzaXR5IGFyZTogTGFycnkgQnVybnMsIHdobyB3YXMgdGhlIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IG9m
IGFkdmFuY2VtZW50OyBNYXJpbyBHYXJ6aWEsIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3RvciBvZiB0aGUgQ2Vu
dGVyIGZvciBEYXRhIFNjaWVuY2UsIEFuYWx5dGljcyBhbmQgSW5mb3JtYXRpb24gVGVjaG5vbG9n
eTsgSmVmZiBIb2ZmbWFuLCBmb3VuZGluZyBkaXJlY3RvciBvZiB0aGUgRXhwZXJpZW50aWFsIExl
YXJuaW5nIENlbnRlciBmb3IgRW50cmVwcmVuZXVyc2hpcCBhbmQgQ2l2aWMgRW5nYWdlbWVudCB3
aG8gaXMgYSBQcmljZWxpbmUuY29tIGNvLWZvdW5kZXI7IEdvZGZyZXkgT3Z3aWdobywgd2hvIHdh
cyBjaGllZiBpbmZvcm1hdGlvbiBvZmZpY2VyOyBhbmQgVG9kZCBSaWNrZWwsIHdobyB3YXMgdmlj
ZSBwcm92b3N0IGFuZCBkZWFuIG9mIHRoZSBDb2xsZWdlIG9mIEFwcGxpZWQgU2NpZW5jZSBhbmQg
VGVjaG5vbG9neS48L3A+PHA+T3Z3aWdobyByZXRpcmVkIGVmZmVjdGl2ZSBKdW5lIDMwLiBIaXMg
c2FsYXJ5IHdhcyAkMjI2LDAwMC4gPC9wPjxwPkthdGllIEJ5YXJkIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0
IDMzMC05OTYtMzc4MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tIj5rYnlhcmRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBZb3UgY2FuIGZvbGxvdyBoZXI8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0thdGllQnlhcmRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij4mbmJzcDsmIzY0O0thdGllQnlhcmRBQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3Igb24gRmFj
ZWJvb2suPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.