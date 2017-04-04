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Heavy rain predicted in Akron over the next few days then snow early Friday morning

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 01:49 PM | Updated: April 4, 2017 - 02:22 PM

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