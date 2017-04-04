Heavy rain predicted in Akron over the next few days then snow early Friday morning

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEFrcm9uIFJ1YmJlckR1Y2tzIGFyZSBwcmV0dHkgbXVjaCBwcmVwYXJlZCBmb3IgZXZl
cnl0aGluZyBhcyB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIGhvbWUgb3BlbmVyIGxvb21zIFRodXJzZGF5IG5p
Z2h0LjwvcD48cD5TYWNyaWZpY2UgZmx5IGJhbGw/IENoZWNrLjwvcD48cD5TdGVhbGluZyBhIGJh
c2U/IENoZWNrLjwvcD48cD5Tbm93LiBXZWxsIC4uLjwvcD48cD5UaGUgdGVhbSYjODIxNztzIGlu
ZmllbGQgdHVyZiBhbmQgaW1wcm92ZWQgZHJhaW5hZ2Ugc3lzdGVtIHRoYXQgd2FzIHJlcGxhY2Vk
IGp1c3QgYSB5ZWFyIGFnbyB3aWxsIGJlIHB1dCB0byB0aGUgdGVzdCBhcyBoZWF2eSByYWluIGlz
IGV4cGVjdGVkIGluIHRoZSBBa3JvbiBhcmVhIFdlZG5lc2RheSBpbnRvIEZyaWRheS48L3A+PHA+
VGhlIE5hdGlvbmFsIFdlYXRoZXIgU2VydmljZSB3YXJucyBhbiBpbmNoIHRvIDIgaW5jaGVzIG9m
IHJhaW4gaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gZmFsbCB0aHJvdWdob3V0IHRoZSByZWdpb24gYnkgd2VlayYj
ODIxNztzIGVuZC48L3A+PHA+VGhlIHJhaW4gd2lsbCBub3Qgb25seSB0ZXN0IHRoZSBmaWVsZCBh
dCBDYW5hbCBQYXJrLCBidXQgYWxzbyBhcmVhIHN0cmVhbXMgYW5kIHJpdmVycyBhcyB0aGUgb25z
bGF1Z2h0IG9mIEFwcmlsIHNob3dlcnMgZHJlbmNoZXMgdGhvc2UgYnVyZ2VvbmluZyBNYXkgZmxv
d2Vycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1JpdmVycyBhcmUgZWxldmF0ZWQgZHVlIHRvIHJlY2VudCByYWlu
IGV2ZW50cywgYW5kIHRoZSBhZGRpdGlvbmFsIHJhaW5mYWxsIHdpbGwgbGlrZWx5IGxlYWQgdG8g
bW9yZSBmbG9vZGluZywmIzgyMjE7IHRoZSB3ZWF0aGVyIHNlcnZpY2UgYWR2aXNlcy48L3A+PHA+
VGhpbmdzIHdpbGwgZ2V0IHRyaWNreSBlYXJseSBGcmlkYXkgbW9ybmluZyBhcyB0ZW1wZXJhdHVy
ZXMgYXJlIHByZWRpY3RlZCB0byBkaXAgdG8gbmVhciB0aGUgZnJlZXppbmcgbWFyayBiZWZvcmUg
cmlzaW5nIGFzIHRoZSBkYXkgcHJvZ3Jlc3Nlcy48L3A+PHA+VGhlIE5hdGlvbmFsIFdlYXRoZXIg
U2VydmljZSBzYXlzIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgbGl0dGxlIHRvIG5vIGFjY3VtdWxhdGlvbiwgd2hp
bGUgb3RoZXIgd2VhdGhlciBwcm9nbm9zdGljYXRvcnMgJiM4MjEyOyBsaWtlIFdlYXRoZXIgVW5k
ZXJncm91bmQgJiM4MjEyOyBzYXkgYXMgbXVjaCBhcyAzIGluY2hlcyBjb3VsZCBmYWxsIGZvciB0
aGUgbW9ybmluZyBjb21tdXRlLiA8L3A+PHA+VGVhbSBHZW5lcmFsIE1hbmFnZXIgSmltIFBmYW5k
ZXIgc2FpZCB0aGUgUnViYmVyRHVja3MgYXJlIHByZXBhcmVkIGZvciB3aGF0ZXZlciBNb3RoZXIg
TmF0dXJlIG9yIHRoZSBCb3dpZSBCYXlzb3ggdGhyb3dzIGF0IHRoZW0gYXQgZmlyc3QgcGl0Y2gg
YXQgNjozNSBwLm0uIFRodXJzZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgbG9va3MgbGlrZSB3ZSBhcmUg
Z29pbmcgdG8gaGF2ZSBldmVyeSBmb3JtIG9mIHByZWNpcGl0YXRpb24gcG9zc2libGUgdGhpcyB3
ZWVrLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+Q3JhaWcgV2ViYiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8
YSBocmVmPSJtYWlsdG86Y3dlYmJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmN3ZWJiQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciAzMzAtOTk2LTM1NDcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.