All CATEGORIES
☰ Menu

Heavy rain predicted in Akron over the next few days then snow early Friday morning

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 01:49 PM | Updated: April 4, 2017 - 02:22 PM

MORE IN NEWS

Tessa04cut_05
Nordonia kindergartner loses part of leg to rare infection

When the little girl with the electric smile and big bows in her hair finally wakes up, she’ll have to figure out how to dance again. But her mother has no doubt she will.

Akron to transform shipping containers into a village of tiny houses for traveling artists - 3:01 PM
safetytown04_02
Child safety program grows a little more each year
Bob Dyer: Solving the sewer numbers
Summit County $2 million investment intended to spur $14 million more for economic development fund
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next