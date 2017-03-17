Heavy snowband turning St. Patrick’s Day white in Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RXZlcnl0aGluZyBncmVlbiBpcyB0dXJuaW5nIHNub3cgd2hpdGUgdGhpcyBTdC4gUGF0cmlj
ayYjODIxNztzIERheSBpbiBBa3Jvbi48L3A+PHA+VGhlIE5hdGlvbmFsIFdlYXRoZXIgU2Vydmlj
ZSBpc3N1ZWQgYSBzcGVjaWFsIHdlYXRoZXIgc3RhdGVtZW50IEZyaWRheSBhZnRlcm5vb24gd2Fy
bmluZyB0aGF0IGEgYmFuZCBvZiBoZWF2eSBzbm93IHdhcyBtYWtpbmcgaXRzIHdheSBhY3Jvc3Mg
Tm9ydGhlYXN0IE9oaW8uPC9wPjxwPlRoZSB3ZWF0aGVyIHNlcnZpY2Ugc2F5cyBhbnl3aGVyZSBm
cm9tIGFuIGluY2ggdG8gdHdvIGluY2hlcyBvZiBzbm93IGNvdWxkIGZhbGwgYmVmb3JlIGl0IGVu
ZHMgbGF0ZXIgdGhpcyBhZnRlcm5vb24uPC9wPjxwPlRlbXBlcmF0dXJlcyBhcmUgZXhwZWN0ZWQg
dG8gcmlzZSBpbiB3YWtlIG9mIHRoZSBzbm93IGFuZCBjaGlsbHkgcmFpbiBpcyBpbiB0aGUgZm9y
ZWNhc3QuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.