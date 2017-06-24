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Helping others

Helping Akron: Faith-based leaders share lessons they’ve learned while trying to help city’s poor, marginalized

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 24, 2017 - 07:22 PM
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South Akron Youth Mentorship's Donald Breece listens to Duane Crabbs during a leadership workshop at the Front Porch Cafe in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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