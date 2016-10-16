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Homecoming dance fulfills dream for mother, daughter tackling lifelong challenges together

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 16, 2016 - 06:00 PM | Updated: October 17, 2016 - 01:11 PM
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Danta Smith, 15 (cq) (left) is interviewed by Shakena Smith after walking the red carpet at the home of Smith's sister Staci Smith before Danta and his classmates including Staci Smith's daughter Londen attend the Garfield High School Homecoming Dance Saturday, Oct. 15, 2016 in Akron, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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