All CATEGORIES
☰ Menu

Homecoming dance fulfills dream for mother, daughter tackling lifelong challenges together

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 16, 2016 - 06:00 PM | Updated: October 17, 2016 - 01:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Danta Smith, 15 (cq) (left) is interviewed by Shakena Smith after walking the red carpet at the home of Smith's sister Staci Smith before Danta and his classmates including Staci Smith's daughter Londen attend the Garfield High School Homecoming Dance Saturday, Oct. 15, 2016 in Akron, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

ntsb18cut_01 ED SUBA JR. - AKRON BEACON JOURNAL
Flight crew, jet company share blame in fatal Akron crash, federal board says - 10:51 AM

Federal investigators say the crew of the small charter jet that crashed Nov. 10 in Akron, killing all on board, did not follow proper procedures as the craft approached Akron Fulton International Airport.

pony18_01
Pucker up! Principal kisses pink pony as reward for students’ fundraising efforts - 8:31 AM
wilson09cut_04
University of Akron looks to hire Matthew Wilson as permanent president
Bob Dyer: Should we turn Akron over to zombies?
Summit County Council unanimously approves six weeks of paid parental leave for employees
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next