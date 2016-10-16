All CATEGORIES
☰ Menu

Homecoming dance fulfills dream for mother, daughter tackling lifelong challenges together

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 16, 2016 - 06:00 PM | Updated: October 16, 2016 - 11:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Danta Smith, 15 (cq) (left) is interviewed by Shakena Smith after walking the red carpet at the home of Smith's sister Staci Smith before Danta and his classmates including Staci Smith's daughter Londen attend the Garfield High School Homecoming Dance Saturday, Oct. 15, 2016 in Akron, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

homecoming17_06 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Homecoming dance fulfills dream for mother, daughter tackling lifelong challenges together

The setting sun hovered over Staci Smith’s left shoulder Saturday as she lifted a microphone and began to unfurl a dream.

“Are you all ready to see some Hollywood up in here?” Smith asked a crowd gathered in front of her tidy beige house on Keck Street in Goodyear Heights.

polsky17
Oelschlagers hope Polsky Award inspires others to give back
electissues19_02
Fairlawn, Munroe Falls, Macedonia among cities with local issues on the Nov. 8 ballot
Pence says GOP ticket will ‘absolutely’ accept vote outcome
historic17_01
Historic tour shows properties in Akron with uncertain futures
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next