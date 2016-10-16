Homecoming dance fulfills dream for mother, daughter tackling lifelong challenges together

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD5UaGUgc2V0dGluZyBzdW4gaG92ZXJlZCBvdmVy
IFN0YWNpIFNtaXRoJiM4MjE3O3MgbGVmdCBzaG91bGRlciBTYXR1cmRheSBhcyBzaGUgbGlmdGVk
IGEgbWljcm9waG9uZSBhbmQgYmVnYW4gdG8gdW5mdXJsIGEgZHJlYW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtB
cmUgeW91IGFsbCByZWFkeSB0byBzZWUgc29tZSBIb2xseXdvb2QgdXAgaW4gaGVyZT8mIzgyMjE7
IFNtaXRoIGFza2VkIGEgY3Jvd2QgZ2F0aGVyZWQgaW4gZnJvbnQgb2YgaGVyIHRpZHkgYmVpZ2Ug
aG91c2Ugb24gS2VjayBTdHJlZXQgaW4gR29vZHllYXIgSGVpZ2h0cy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtX
ZWxjb21lIHRoZSBpbmNvbXBhcmFibGUsIHRoZSB0YWxlbnRlZCBNYXJrIFNtZWxrbyEmIzgyMjE7
PC9wPjxwPkEgbW9tZW50IHBhc3NlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZXJlJiM4MjE3O3MgTWFyaz8g
Q29tZSBvbiBvdXQsIE1hcmshJiM4MjIxOyBTbWl0aCBhbm5vdW5jZWQgb3ZlciBhIGxvdWRzcGVh
a2VyIHdpdGggdGhlIGNhZGVuY2UgYW5kIGVudGh1c2lhc20gb2YgT3ByYWggV2luZnJleSB0ZWxs
aW5nIGFuIGF1ZGllbmNlIHNoZSB3YXMgZ2l2aW5nIHRoZW0gZWFjaCBhIG5ldyBjYXIuPC9wPjxw
PlRoZSBzY3JlZW4gZG9vciBvcGVuZWQgYW5kIE1hcmsgc3RlcHBlZCBvbnRvIHRoZSBmcm9udCBz
dG9vcCBiZXR3ZWVuIHR3byA0LWZvb3QgaW5mbGF0YWJsZSBPc2NhciBzdGF0dWVzIGFuZCB0aGVu
IG9udG8gYSByZWQgY2FycGV0IHRoYXQgd2FzIGlsbHVtaW5hdGVkIG9uIGVpdGhlciBzaWRlIHdp
dGggY2xlYXIgQ2hyaXN0bWFzIGxpZ2h0cy48L3A+PHA+VGhlIDE4LXllYXItb2xkIEdhcmZpZWxk
IEhpZ2ggU2Nob29sIHN0dWRlbnQgd2l0aCBzcGVjaWFsIG5lZWRzIHdvcmUgdGhlIGRhcmsgcGFu
dHMgYW5kIHRpZSBoaXMgbW9tIG1hZGUgaGltIGJ1eSBmb3IgaGltc2VsZiBhdCBXYWxtYXJ0IGFu
ZCBTZWFycywgc29tZXRoaW5nIHNwZWNpYWwgZm9yIEdhcmZpZWxkJiM4MjE3O3MgaG9tZWNvbWlu
ZyB0aGF0IG5pZ2h0LCB0aGUgZmlyc3Qgc2Nob29sIGRhbmNlIHRoYXQgaGUgYW5kIG1vc3Qgb2Yg
aGlzIGNsYXNzbWF0ZXMgYXR0ZW5kZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNYXJrIGlzIGluIDEydGggZ3Jh
ZGUsJiM4MjIxOyBTbWl0aCB0b2xkIHRoZSBjcm93ZCwgd2hvIGNsYXBwZWQgYW5kIGNoZWVyZWQg
YXMgTWFyayBzdGVwcGVkIGZvcndhcmQgdG8gYWNjZXB0IGFuIGF3YXJkIGZvciBiZWluZyBoaW1z
ZWxmLiAmIzgyMjA7SGlzIGZhdm9yaXRlIGNvbG9yIGlzIHJlZCwgaGlzIGZhdm9yaXRlIGZvb2Qg
aXMgcGl6emEgYW5kIGhlIGVuam95cyB3YXRjaGluZyBmb290YmFsbCEmIzgyMjE7PC9wPjxwPkhp
cyBjbGFzc21hdGUgJiM4MjEyOyBhbmQgU3RhY2kgU21pdGgmIzgyMTc7cyBkYXVnaHRlciAmIzgy
MTI7IExvbmRlbiBTbWl0aCB0cmFpbGVkIGJlaGluZCBNYXJrLCBidXQgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0
IGhlciB0dXJuIG9uIHRoZSByZWQgY2FycGV0IGFuZCBTdGFjaSBzaG9vZWQgaGVyIGJhY2sgaW5z
aWRlIGV2ZW4gdGhvdWdoIHNoZSB3YXMgc2VjcmV0bHkgdGhyaWxsZWQgYnkgaGVyIGRhdWdodGVy
JiM4MjE3O3MgZW50aHVzaWFzbS48L3A+PHA+RHJlYW1zIHdlcmUgY29taW5nIHRydWUgU2F0dXJk
YXkgb24gS2VjayBTdHJlZXQgJiM4MjEyOyBmb3IgU3RhY2ksIGZvciBhIGNsYXNzIG9mIHN0dWRl
bnRzIHdpdGggc3BlY2lhbCBuZWVkcyBhbmQgZm9yIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzLjwvcD48cD5BbmQg
dGhpcyBDaW5kZXJlbGxhIHN0b3J5ICYjODIxMjsgc3Bpa2VkIHdpdGggSG9sbHl3b29kIGdsYW1v
ciwgaG9tZXRvd24gcHJpZGUgYW5kIHJvYXJpbmcgbW90b3JjeWNsZXMgJiM4MjEyOyBoYWQganVz
dCBiZWd1bjwvcD48cD48c3Ryb25nPlVuZmFpbGluZyBob3BlPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlN0YWNp
IG5ldmVyIGJlZW4gdG8gYSBzY2hvb2wgZGFuY2UuPC9wPjxwPlNoZSB0b2xkIGZyaWVuZHMgYXQg
Q2VudHJhbC1Ib3dlciBIaWdoIFNjaG9vbCBzaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gZ28sIGJ1
dCBpdCB3YXMgYSBmaWIuIFN0YWNpIGNhbWUgb2YgYWdlIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkmIzgyMTc7
cyBmb3N0ZXIgY2FyZSBzeXN0ZW0gYW5kIGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRoZSBtb25leSBvciB0
aGUgc3VwcG9ydCB0byBtYWtlIGl0IGhhcHBlbi48L3A+PHA+QXQgMTksIHNoZSBnYXZlIGJpcnRo
IHRvIExvbmRlbiBkdXJpbmcgdGhlIHNpeHRoIG1vbnRoIG9mIGFuIHVuZXhwZWN0ZWQgcHJlZ25h
bmN5LiBMb25kZW4gd2VpZ2hlZCBvbmx5IGEgcG91bmQgYW5kIHdhcyB1bnJlc3BvbnNpdmUgZm9y
IDIzIG1pbnV0ZXMgYmVmb3JlIGRvY3RvcnMgd2VyZSBhYmxlIHRvIHJldml2ZSBoZXIsIFN0YWNp
IHNhaWQuPC9wPjxwPkxvbmRlbiB3YXNuJiM4MjE3O3QgZXhwZWN0ZWQgdG8gc3Vydml2ZSwgYnV0
IHdoZW4gc2hlIGRpZCwgZG9jdG9ycyB3YXJuZWQgdGhhdCBMb25kZW4gd291bGQgJiM4MjIwO2Jl
IGEgdmVnZXRhYmxlLCYjODIyMTsgU3RhY2kgc2FpZC48L3A+PHA+U3RhY2kmIzgyMTc7cyByZWxh
dGlvbnNoaXAgd2l0aCBoZXIgb3duIG1vdGhlciB3YXMgc3RyYWluZWQsIGJ1dCBzaGUgcmVhY2hl
ZCBvdXQgbG9va2luZyBmb3IgaGVscCBhbmQgYWR2aWNlLjwvcD48cD5IZXIgbW9tIHRvbGQgaGVy
IHRvIHVucGx1ZyBsaWZlIHN1cHBvcnQgYmVjYXVzZSBzaGUgY291bGQgYWx3YXlzIGhhdmUgYW5v
dGhlciBjaGlsZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgcmVtZW1iZXIgd29uZGVyaW5nIGlmIHRoYXQmIzgy
MTc7cyB3aGF0IG15IG1vbSB0aG91Z2h0IGFib3V0IG1lLCB0aGF0IEkgd2FzIGRpc3Bvc2FibGUs
JiM4MjIxOyBTdGFjaSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBkZWNpZGVkIGluIHRoYXQgbW9tZW50IEkgd291
bGQgYmUgYSBkaWZmZXJlbnQga2luZCBvZiBtb3RoZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Mb25kZW4gd2Fz
IHRyYW5zZmVycmVkIGZyb20gU3VtbWEgQWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbCB3aGVyZSBzaGUgd2Fz
IGJvcm4gdG8gQWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cy4gU3RhY2kgaGFkIGJlZW4gd29ya2luZyB0
d28gam9icyBhbmQgbG9zdCB0aGVtIGJvdGguIDwvcD48cD5XaGVuIExvbmRlbiB3YXMgcmVsZWFz
ZWQgMyYjMTg5OyBtb250aHMgbGF0ZXIsIFN0YWNpIHRvb2sgaGVyIGluZmFudCBkYXVnaHRlciB0
byBhbiBhcGFydG1lbnQgaW4gU3VtbWl0IExha2Ugd2l0aCBub3RoaW5nIHRvIHVzZSBmb3IgYSBi
ZWQgYnV0IGhlciBsZWF0aGVyIGNvYXQuIDwvcD48cD5Eb2N0b3JzIHdlcmUgc3RpbGwgcGVzc2lt
aXN0aWMuIFRoZXkgc2FpZCBMb25kZW4gd291bGQgbGlrZWx5IG5ldmVyIHdhbGsuIEJ1dCwgZGV0
ZXJtaW5lZCB0byBiZSBhIG1vdGhlciB3aG8gZGlkbiYjODIxNzt0IGdpdmUgdXAgb24gaGVyIGNo
aWxkLCBTdGFjaSBkaWQgZGFpbHkgZXhlcmNpc2VzIHdpdGggTG9uZGVuIGhvcGluZyBvdGhlcndp
c2UuPC9wPjxwPldoZW4gTG9uZGVuIHdhcyAzLCBTdGFjaSBnYXZlIGJpcnRoIHRvIGEgc29uLCBL
ZXlzZWFuIFN0ZXBoZW5zLiBBIHllYXIgbGF0ZXIsIG9uIHRoZSBzYW1lIGRheSBLZXlzZWFuIHRv
b2sgaGlzIGZpcnN0IHN0ZXBzLCBMb25kZW4gJiM4MjEyOyB0aGVuIDQgJiM4MjEyOyBmaW5hbGx5
IHRvb2sgaGVycy48L3A+PHA+TG9uZGVuLCBub3cgMTYsIGhhcyBjZXJlYnJhbCBwYWxzeSBhbmQg
b3RoZXIgZGlzYWJpbGl0aWVzLiBTaGUgd2Fsa3Mgd2l0aG91dCBoZWxwIG9yIGEgY2FuZSwgYnV0
IGhlciBnYWl0IGNhbiBiZSB1bnN0ZWFkeSBhbmQgc2hlIG9mdGVuIHJ1bnMgaW50byBwZW9wbGUg
b3IgdGhpbmdzIGJlY2F1c2Ugb25jZSBzaGUgc3RhcnRzIG1vdmluZywgaXQgY2FuIGJlIGRpZmZp
Y3VsdCB0byBzdG9wLjwvcD48cD5BdCBHYXJmaWVsZCBIaWdoLCBMb25kZW4gYW5kIGhlciBzcGVj
aWFsIG5lZWRzIGNsYXNzbWF0ZXMgd29yayBhdCBHYXJidWNrJiM4MjE3O3MsIHRoZSBzY2hvb2wm
IzgyMTc7cyBjb2ZmZWUgc2hvcC4gTG9uZGVuJiM4MjE3O3MgdGVhY2hlciBMZXNsaWUgQ29mZmV5
ICYjODIxMjt3aG8gZXZlcnlvbmUgY2FsbHMgTXMuIENvZmZleSAmIzgyMTI7IGNyZWF0ZWQgR2Fy
YnVjayYjODIxNztzIHRvIHRlYWNoIHNwZWNpYWwgbmVlZHMgc3R1ZGVudCBqb2Igc2tpbGxzIHRv
IGhlbHAgdGhlbSBmaW5kIHdvcmsgYWZ0ZXIgZ3JhZHVhdGlvbi48L3A+PHA+TG9uZGVuJiM4MjE3
O3MgZmF2b3JpdGUgdGFzayBpcyBwdW1waW5nIGNvZmZlZSB0byBvcmRlciBmcm9tIGluc3VsYXRl
ZCBwb3RzLCBidXQgc2hlIHdhc2hlcyBhbmQgZHJpZXMgZGlzaGVzLCB0b28uPC9wPjxwPkxhc3Qg
eWVhciBiZWZvcmUgaG9tZWNvbWluZywgTXMuIENvZmZleSBlbmNvdXJhZ2VkIGhlciBzdHVkZW50
cyB0byBjb21lIHRvIHRoZW4gZGFuY2UsIHNlbmRpbmcgd29yZCB0byB0aGVpciBmYW1pbGllcyB0
aGF0IHNoZSB3b3VsZCBiZSBhdCB0aGUgZGFuY2UgdG8gd2F0Y2ggb3ZlciB0aGVtLjwvcD48cD5P
bmx5IExvbmRlbiBzaG93ZWQgdXAuPC9wPjxwPk1zLiBDb2ZmZXkgaG92ZXJlZCBvdmVyIGhlciBh
dCBmaXJzdCwgbm90IGtub3dpbmcgaG93IExvbmRlbiB3b3VsZCBiZSBncmVldGVkIGJ5IG90aGVy
IHN0dWRlbnRzIGFzIHNoZSBoZWFkZWQgb250byB0aGUgZGFuY2UgZmxvb3IuIEJ1dCB0aGUgY2hp
bGRyZW4gZW1icmFjZWQgTG9uZGVuLCB3aG8gZGFuY2VkIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBuaWdodC48
L3A+PHA+QXMgaG9tZWNvbWluZyBhcHByb2FjaGVkIHRoaXMgeWVhciwgU3RhY2kgZnJldHRlZCB0
aGF0IExvbmRlbiB3b3VsZCBhZ2FpbiBiZSB0aGUgb25seSBzdHVkZW50IGF0IHRoZSBkYW5jZSB3
aXRoIHNwZWNpYWwgbmVlZHMuPC9wPjxwPlN0YWNpIHJlYWNoZWQgb3V0IHRvIE1zLiBDb2ZmZXku
IElmIHNoZSByZW50ZWQgYSBsaW1vdXNpbmUsIHdvdWxkIExvbmRlbiYjODIxNztzIGNsYXNzbWF0
ZXMgbWVldCBhdCBoZXIgS2VjayBTdHJlZXQgaG9tZSBhbmQgY29tZSBhbG9uZz88L3A+PHA+TWF5
YmUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+VGhlcmUgd2VyZSBvYnN0YWNsZXMu
IE5vdCBldmVyeW9uZSBjb3VsZCBhZmZvcmQgdGlja2V0cyB0byB0aGUgZGFuY2UsIHdoaWNoIGNv
c3QgJDE1LCBvciBzb21ldGhpbmcgdG8gd2Vhci4gQW5kIHNvbWUgb2YgdGhlIHN0dWRlbnRzJiM4
MjE3OyBwYXJlbnRzIHdvcmtlZCBkaWZmZXJlbnQgc2hpZnRzIGFuZCBjYW1lIGZyb20gZGlmZmVy
ZW50IHBhcnRzIG9mIHRoZSBjaXR5IGFuZCBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhIHdheSB0byBnZXQg
dG8gU3RhY2kmIzgyMTc7cyBob3VzZS4gPC9wPjxwPkJ1dCBTdGFjaSBhbmQgTXMuIENvZmZleSB3
YW50ZWQgdG8gbWFrZSBpdCBoYXBwZW4sIHRvIHN0cmlwIGF3YXkgdGhlIHNwZWNpYWwtbmVlZHMg
bGFiZWwgZnJvbSB0aGVzZSBzdHVkZW50cyBmb3IgYSBuaWdodCBhbmQgZ2l2ZSB0aGVtIGEgcmln
aHQtb2YtcGFzc2FnZSBtZW1vcnkgc28gbWFueSBvdGhlciBjaGlsZHJlbiBvZnRlbiB0YWtlIGZv
ciBncmFudGVkLjwvcD48cD5Ncy4gQ29mZmV5IHNhaWQgdGhleSBjb3VsZCB1c2UgdGhlIHByb2Zp
dHMgZnJvbSBHYXJidWNrJiM4MjE3O3MgdG8gYnV5IGhvbWVjb21pbmcgdGlja2V0cy4gU2hlIG9m
ZmVyZWQgcGl6emEgYW5kIGNoaWNrZW4gdG8gZmVlZCB0aGUgc3R1ZGVudHMgYmVmb3JlIHRoZSBk
YW5jZS4gQW5kIHNoZSBzdGFydGVkIHdvcmtpbmcgb24gbG9naXN0aWNzIGFuZCBvdGhlciBkZXRh
aWxzIHdpdGggcGFyZW50cy48L3A+PHA+U3RhY2ksIG1lYW53aGlsZSwgYmVnYW4gZHJlYW1pbmcg
YmlnLCBpbWFnaW5pbmcgd2hhdCB0aGUgcGVyZmVjdCBzY2hvb2wgZGFuY2UgbmlnaHQgbWlnaHQg
bG9vayBsaWtlIGFuZCBob3cgc2hlIGNvdWxkIG1ha2UgaG9tZWNvbWluZyBhIG5pZ2h0IExvbmRl
biBhbmQgaGVyIGNsYXNzIHdvdWxkIGFsd2F5cyB0cmVhc3VyZS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5NYWdp
Y2FsIHRyYW5zZm9ybWF0aW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPktlY2sgU3RyZWV0IHNpdHMgaW4gdGhl
IHNoYWRvdyBvZiBBa3JvbiYjODIxNztzIGlkbGUgcnViYmVyIGZhY3Rvcmllcy4gTWFueSBvZiB0
aGUgZHJpdmV3YXlzIGFyZSBncmF2ZWwuIFNjcm9sbGVkIG1ldGFsIHNlY3VyaXR5IGJhcnMgY292
ZXIgdGhlIGRvb3JzIG9mIG1hbnkgaG91c2VzLjwvcD48cD5PbiBTYXR1cmRheSwganVzdCBhZnRl
ciA2IHAubS4gYWJvdXQgNzAgcGVvcGxlIGNyb3dkZWQgYXJvdW5kIHRoZSByZWQgY2FycGV0IHJ1
bm5pbmcgZG93biB0aGUgY2VudGVyIG9mIFN0YWNpJiM4MjE3O3MgbmFycm93IGZyb250IHlhcmQu
IDwvcD48cD5FdmVyeW9uZSBidXQgTG9uZGVuIGhhZCB3YWxrZWQgdGhlIHJ1bndheSB0byBTdGFj
aSYjODIxNztzIHNpc3RlciwgU2hha2VlbmEgU21pdGgsIHdobyBzdG9vZCB3aXRoIGEgc2Vjb25k
IG1pY3JvcGhvbmUsIGludGVydmlld2luZyB0aGUgc3R1ZGVudHMgYXMgcGhvdG9ncmFwaGVycyBh
bmQgdmlkZW9ncmFwaGVycyBzbmFwcGVkIHBob3RvcyBhbmQgZmlsbWVkIHRoZW0gbGlrZSBjZWxl
YnJpdHkgcGFwYXJhenppLjwvcD48cD5UaGUgcnVud2F5IGVuZGVkIHdpdGggYSByZXBsaWNhIE9z
Y2FyIHN0YXR1dGUsIGEgbWlyb3JyZWQgcGxhcXVlIHdpdGggZWFjaCBzdHVkZW50JiM4MjE3O3Mg
cGljdHVyZSBhbmQgYSBodWcgZnJvbSBNcy4gQ29mZmV5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlcmUmIzgy
MTc7cyBNcy4gTG9uZGVuIFNtaS1pdGghJiM4MjIxOyBTdGFjaSBjYWxsZWQgaW50byB0aGUgbWlj
cm9waG9uZSwgYWdhaW4gc291bmRpbmcgbGlrZSBPcHJhaC48L3A+PHA+TG9uZGVuICYjODIxMjsg
d2VhcmluZyBhIGJsdWUgdGFmZmV0YSBkcmVzcyB3aXRoIHBlYWNvY2sgZmVhdGhlcnMgc2V3biBv
biAmIzgyMTI7IGRpZG4mIzgyMTc7dCBoZXNpdGF0ZS4gU2hlIHdhbGtlZCBvdXQgdGhlIGRvb3Is
IHdvYmJsZWQganVzdCBhIGJpdCBhbmQgdGhlbiB0b29rIGhlciB0aW1lIG9uIHRoZSBydW53YXks
IGRhbmNpbmcganVzdCBhIGJpdCBiZWZvcmUgU3RhY2kgcHJlc2VudGVkIE1zLiBDb2ZmZXkgd2l0
aCBhIEhlYXJ0IG9mIEdvbGQgYXdhcmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNcy4gQ29mZmV5LCB5b3UgYXJl
IGZhciBtb3JlIHRoYW4gYSB0ZWFjaGVyLCYjODIyMTsgU3RhY2kgdG9sZCB0aGUgY3Jvd2QuICYj
ODIyMDtZb3UmIzgyMTc7cmUgYSBmcmllbmQsIHBhcmVudCwgY291bnNlbG9yLCBtZW50b3IgYW5k
IGEgcm9sZSBtb2RlbC4gVGhlc2UgY2hpbGRyZW4gaWRvbGl6ZSB5b3UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5J
biB0aGUgZGlzdGFuY2UsIGEgbW90b3JjeWNsZSByb2FyZWQuPC9wPjxwPlRoZSBjcm93ZCwgbm90
IGtub3dpbmcgd2hhdCB0byBleHBlY3QsIHR1cm5lZCB0byBmYWNlIHRoZSBzdHJlZXQgYW5kIHNh
dyBBa3JvbiYjODIxNztzIFVyYmFuIEtuaWdodHMgTW90b3JjeWNsZSBDbHViIGNvbWluZyB0b3dh
cmQgdGhlbSBzaW5nbGUgZmlsZSwgbGVhZGluZyBhIHBhcmFkZSBkb3duIEtlY2sgU3RyZWV0IGZv
ciBNcy4gQ29mZmV5JiM4MjE3O3MgY2xhc3MuPC9wPjxwPk9uY2UgdGhlIG5laWdoYm9yaG9vZCBm
b3VuZCBvdXQgd2hhdCBTdGFjaSB3YXMgcGxhbm5pbmcsIHNoZSBzYWlkIG90aGVycyB3YW50ZWQg
dG8gaGVscC48L3A+PHA+QXMgdGhlIGJpa2VzIHBhc3NlZCwgY29uZmV0dGkgZXhwbG9kZWQgYW5k
IHNob3dlcmVkIG92ZXIgdGhlIGNyb3dkLCBjYXRjaGluZyBvbiB0aGUgZnJlc2ggZmxvd2VyIGNv
cnNhZ2VzIGFuZCBib3V0b25uaWVyZXMgcGlubmVkIHRvIGVhY2ggb2YgdGhlIHN0dWRlbnRzLjwv
cD48cD5UaGUgTmV3IEdlbmVyYXRpb24gRHJpbGwgQ29ycHMgZm9sbG93ZWQgd2l0aCBkcnVtcyBh
bmQgY2hlZXJsZWFkZXJzLCB0aGVuIGEgZ3JvdXAgb2YgY2hpbGRyZW4gZGFuY2luZyBmb2xsb3dl
ZCBieSB0d28gcmlkZXJzIG9uIGhvcnNlYmFjayBhbmQgYSBzdHJldGNoIEh1bW1lciBsaW1vIHRo
YXQgd291bGQgY2FycnkgdGhlIHN0dWRlbnRzLCBNcy4gQ29mZmV5IGFuZCBhIHRlYWNoaW5nIGFz
c2lzdGFudCB0byB0aGUgZGFuY2UuPC9wPjxwPlN0YWNpIGhhZCBwbGFubmVkIHRvIGVtZXJnZSBm
cm9tIHRoZSBsaW1vIGxpa2UgdGhlIGZhaXJ5IGdvZG1vdGhlciB0aGF0IHNoZSBuZXZlciBoYWQu
IDwvcD48cD4mIzgyMjA7TGlrZSBpbiBDaW5kZXJlbGxhLCBJIHdhbnRlZCB0byBtYWtlIHRoZWly
IGRyZWFtcyBjb21lIHRydWUgYWxsICYjODIxNjtiaXBwaXR5LCBib3BwaXR5IGJvbywmIzgyMTc7
JiM4MjAxOyYjODIyMTsgU3RhY2kgc2FpZC48L3A+PHA+QnV0IHNoZSB3YXMgdG9vIHRpcmVkIGFu
ZCB0b28gYnVzeSB0byBzdHJhcCBvbiB0aGUgd2luZ3MgYW5kIHJ1biBhIGNvdXBsZSBvZiBibG9j
a3MgdG8gd2hlcmUgdGhlIGxpbW8gd2FzIHBhcmtlZCBiZWZvcmUgdGhlIHBhcmFkZS48L3A+PHA+
WWV0IGhlciBtYWdpYyB3YXNuJiM4MjE3O3QgbG9zdCBvbiB0aGUgc3R1ZGVudHMsIHdobyBzbWls
ZWQgYW5kIGxhdWdoZWQgYXMgdGhleSBwb3VyZWQgaW50byB0aGUgc3dhbmsgbGltbyBidWlsdCBm
b3IgMjAuPC9wPjxwPkNsYXNzbWF0ZSBDYXRpIENvbGxpbnMgb2YgRmlyZXN0b25lIFBhcmsgd2Fz
IHNvIG5lcnZvdXMgbGVhZGluZyB1cCB0byBob21lY29taW5nLCBoZXIgbW9tLCBKdWxpZSBDb2xs
aW5zLCBkZWNpZGVkIHRvIGdvIGRyZXNzIHNob3BwaW5nIHdpdGhvdXQgaGVyLCBidXlpbmcgdGhy
ZWUgb3B0aW9ucywgYWxsIGluIENhdGkmIzgyMTc7cyBmYXZvcml0ZSBjb2xvciAmIzgyMTI7IHJl
ZC48L3A+PHA+Q2F0aSBjaG9zZSBhIHNjb29wLW5lY2ssIHNsZWV2ZWxlc3MgZHJlc3Mgd2l0aCBh
IHRoaW4gYmVsdC4gU2hlIG1hZGUgaGVyIG1vbSBwcm9taXNlIHRvIHBpY2sgaGVyIHVwIGF0IHNj
aG9vbCBwcmVjaXNlbHkgYXQgMTAgcC5tLiwgdGhlIG1vbWVudCB0aGUgZGFuY2Ugd2FzIG92ZXIu
PC9wPjxwPkJ1dCBTYXR1cmRheSwgaGF2aW5nIGZ1biBhbG9uZ3NpZGUgaGVyIGNsYXNzbWF0ZXMs
IENhdGkmIzgyMTc7cyBhbnhpZXR5IHdhbmVkLiBTaGUgY2hhbmdlZCBwbGFucyB3aXRoIEp1bGll
IGFuZCBzYWlkIHNoZSB3b3VsZCByaWRlIGluIHRoZSBsaW1vIGJhY2sgdG8gTG9uZGVuJiM4MjE3
O3MgaG91c2UuPC9wPjxwPkl0IHdhcyBkYXJrIHdoZW4gdGhlIGxpbW91c2luZSBwdWxsZWQgYXdh
eSBmcm9tIEtlY2sgU3RyZWV0LCBlc2NvcnRlZCBieSB0aGUgVXJiYW4gS25pZ2h0cyB0byBob21l
Y29taW5nLjwvcD48cD5BcyBTdGFjaSBhbmQgb3RoZXJzIHBhY2tlZCB1cCBjaGFpcnMgYW5kIHRo
ZSByZWQgY2FycGV0LCBmaXJld29ya3MgdW5leHBlY3RlZGx5IGxpdCB1cCB0aGUgbmlnaHQgc2t5
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7U3RhY2ksIGRpZCB5b3Ugb3JkZXIgdGhvc2UsIHRvbz8mIzgyMjE7IHNv
bWVvbmUgYXNrZWQuIDwvcD48cD5FdmVyeW9uZSBsYXVnaGVkLjwvcD48cD5Obywgc29tZW9uZSBl
bHNlIG9mZmVyZWQsIHRob3NlIGZpcmV3b3JrcyB3ZXJlIGZvciBTdGFjaSBhbmQgYWxsIHRoYXQg
c2hlIGRpZCBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO015IGRyZWFtIGNhbWUgdHJ1ZSwmIzgyMjE7
IFN0YWNpIHNhaWQuICYjODIyMDtNeSBkcmVhbSBjYW1lIHRydWUuJiM4MjIxOzwvcD48IS0tUFNU
WUxFPVBUQUdfVGFnbGluZS0tPjxwPkFtYW5kYSBHYXJyZXR0IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMz
MC05OTYtMzcyNSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YWdhcnJldHRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b20iPmFnYXJyZXR0QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.