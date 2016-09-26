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Homeless man sentenced to 2 years in prison for sexually assaulting woman in Burger King restroom in Akron

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: September 26, 2016 - 02:14 PM
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Defense attorney Kirk Migdal looks at his client Keith Brandon as they listen to Summit County Common Pleas Judge Alison McCarty during the Brandon's sentencing in the sexual assault of a woman in the restroom of a Burger King on East Market street. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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