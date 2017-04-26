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Hot rods: Someone is burning vehicles in Kenmore, Akron police say

Published: April 26, 2017 - 03:27 PM | Updated: April 26, 2017 - 04:12 PM

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