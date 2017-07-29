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How prepared is U.S. for nuclear attack?

By Ralph Vartabedian and W.J. Hennigan
Tribune Washington Bureau

Published: July 29, 2017 - 05:38 PM

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