How prepared is U.S. for nuclear attack?

PHA+RmxlZXRzIG9mIGJpZyBibGFjayB0cnVja3MsIGhhcmJvciBib2F0cyBhbmQgYWlyY3JhZnQs
IGVxdWlwcGVkIHdpdGggcmFkaWF0aW9uIHNlbnNvcnMgYW5kIG9wZXJhdGVkIGJ5IHNwZWNpYWxs
eSB0cmFpbmVkIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCB0ZWFtcywgYXJlIHJlYWR5IHRvIHN3aW5nIGludG8g
YWN0aW9uIGluIExvcyBBbmdlbGVzIGZvciBhIGNhdGFzdHJvcGhlIHRoYXQgbm9ib2R5IGV2ZW4g
d2FudHMgdG8gdGhpbmsgYWJvdXQ6IGEgTm9ydGggS29yZWFuIG51Y2xlYXIgYXR0YWNrLjwvcD48
cD5BbWVyaWNhbiBjaXRpZXMgaGF2ZSBsb25nIHByZXBhcmVkIGZvciBhIHRlcnJvcmlzdCBhdHRh
Y2ssIGV2ZW4gb25lIGludm9sdmluZyBudWNsZWFyIHdlYXBvbnMgb3IgYSAmIzgyMjA7ZGlydHkg
Ym9tYiwmIzgyMjE7IGJ1dCBOb3J0aCBLb3JlYSYjODIxNztzIGxvbmctcmFuZ2UgbWlzc2lsZSBh
bmQgd2VhcG9ucyBwcm9ncmFtcyBoYXZlIG5vdyBoZWlnaHRlbmVkIGNvbmNlcm5zIGFsb25nIHRo
ZSBXZXN0IENvYXN0IG92ZXIgaW5jcmVhc2luZyB2dWxuZXJhYmlsaXR5IHRvIGEgc3RyaWtlLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2UgbW9uaXRvciBldmVudHMgYWxsIG92ZXIgdGhlIHdvcmxkIGFuZCBhc3Nl
c3Mgd2hldGhlciB0aGVyZSBpcyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCBjb3VsZCBpbXBhY3QgdXMgaGVyZSwm
IzgyMjE7IHNhaWQgQ2FwdC4gTGVvbmFyZCBNY0NyYXksIGNvbW1hbmRlciBvZiB0aGUgZW1lcmdl
bmN5IG9wZXJhdGlvbnMgYnVyZWF1IGF0IHRoZSBMLkEuIENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mg
RGVwYXJ0bWVudC4gJiM4MjIwO05vcnRoIEtvcmVhIGlzIGNsZWFybHkgb25lIG9mIHRoZW0uJiM4
MjIxOzwvcD48cD5BcyB0ZW5zaW9uIHJpc2VzLCB0aGUgaW5ldml0YWJsZSBxdWVzdGlvbiBpczog
SG93IHdlbGwtcHJlcGFyZWQgYXJlIFUuUy4gY2l0aWVzIGZvciBhIG51Y2xlYXIgc3RyaWtlPyBU
aGUgYW5zd2VyIGlzIHNvbWV3aGF0IHVuZXhwZWN0ZWQuIDwvcD48cD5BZnRlciB0d28gZGVjYWRl
cyBvZiBmaWdodGluZyB0ZXJyb3Jpc20sIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBhZ2VuY2llcyBhbmQgdGhl
IGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCB0b2RheSBhcmUgYmV0dGVyIGVxdWlwcGVkIGFuZCB0cmFpbmVk
IHRvIGhhbmRsZSB0aGUgYWZ0ZXJtYXRoIG9mIGEgbGltaXRlZCBudWNsZWFyIGF0dGFjayB0aGFu
IHRoZXkgZXZlciB3ZXJlIGR1cmluZyB0aGUgQ29sZCBXYXIuIFlldCBnZW5lcmF0aW9ucyBvZiBB
bWVyaWNhbnMgaGF2ZSBncm93biB1cCB3aXRob3V0IGxlYXJuaW5nIGhvdyB0byBwcm90ZWN0IHRo
ZW1zZWx2ZXMgaW4gdGhlIGFmdGVybWF0aCBvZiBhIGRldG9uYXRpb24uPC9wPjxwPlN0aWxsLCBy
ZWNlbnQgZXZlbnRzIGhhdmUgam9sdGVkIGVtZXJnZW5jeSByZXNwb25zZSBhZ2VuY2llcyBhbmQg
cHJvbXB0ZWQgc29tZSB0byBmaW5lLXR1bmUgdGhlaXIgcHJlcGFyYXRpb25zLjwvcD48cD5BIHN0
cmluZyBvZiB1bmRlcmdyb3VuZCBudWNsZWFyIHdlYXBvbnMgdGVzdHMgYW5kIGluY3JlYXNpbmds
eSBzb3BoaXN0aWNhdGVkIG1pc3NpbGUgZmxpZ2h0cyBoYXZlIGxlZCBhbmFseXN0cyB0byBjb25j
bHVkZSB0aGF0IE5vcnRoIEtvcmVhIGFscmVhZHkgaGFzIHRoZSBjYXBhYmlsaXR5IG9mIHNlbmRp
bmcgYSB3YXJoZWFkIHRvIEFsYXNrYSBhbmQgcG9zc2libHkgSGF3YWlpLiBXaXRoaW4gb25lIG9y
IHR3byB5ZWFycywgYmFzZWQgb24gaXRzIHN0dW5uaW5nIHJhdGUgb2YgcHJvZ3Jlc3MsIE5vcnRo
IEtvcmVhIHNob3VsZCBoYXZlIEwuQS4sIFNhbiBGcmFuY2lzY28sIFNlYXR0bGUsIERlbnZlciBh
bmQgZXZlbiBDaGljYWdvIHdpdGhpbiByYW5nZSwgc2FpZCBEYXZpZCBXcmlnaHQsIGEgd2VhcG9u
cyBleHBlcnQgYXQgdGhlIFVuaW9uIG9mIENvbmNlcm5lZCBTY2llbnRpc3RzLjwvcD48cD5Vbmxp
a2UgQ29sZCBXYXIgdGhyZWF0PC9wPjxwPlRoZSBVLlMuIGhhcyBsb25nIHRyaWVkIHRvIHN0b3Ag
Tm9ydGggS29yZWEmIzgyMTc7cyBhc2NlbnQgYXMgYSBudWNsZWFyIHBvd2VyLCBidXQgdGhlIG5h
dGlvbmFsIHBvbGljeSBoYXMgbGFyZ2VseSBzaWRlc3RlcHBlZCB0aGUgcXVlc3Rpb24gb2YgaG93
IHZ1bG5lcmFibGUgVS5TLiBjaXRpZXMgYXJlIHRvIGEgc3VycHJpc2UgYXR0YWNrIGFuZCBob3cg
bXVjaCBjYXBhYmlsaXR5IGxvY2FsaXRpZXMgc2hvdWxkIGRldmVsb3AgdG8gcmVzcG9uZC48L3A+
PHA+VGhlIFUuUy4gYWJhbmRvbmVkIGl0cyBtYXNzaXZlIGNpdmlsIGRlZmVuc2UgcHJvZ3JhbSBu
ZWFyIHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIENvbGQgV2FyIGFmdGVyIHJlYWxpemluZyB0aGF0IGFueSBsaW1p
dGVkIG51Y2xlYXIgZXhjaGFuZ2Ugd2l0aCB0aGUgU292aWV0IFVuaW9uIHdvdWxkIHZlcnkgbGlr
ZWx5IGVzY2FsYXRlIGludG8gYSBmdWxsLXNjYWxlIGhvbG9jYXVzdCB0aGF0IHdvdWxkIGludm9s
dmUgaHVuZHJlZHMgb2YgbnVjbGVhciB3ZWFwb24gZGV0b25hdGlvbnMuIEl0IHNlZW1lZCBmdXRp
bGUgZm9yIHBlb3BsZSB0byB0cnkgdG8gc3Vydml2ZSBzdWNoIGEgY2F0YXN0cm9waGUgaW4gcHVi
bGljIGZhbGxvdXQgc2hlbHRlcnMuPC9wPjxwPkJ1dCB0aGUgTm9ydGggS29yZWFuIHRocmVhdCBp
cyBkaWZmZXJlbnQuIEl0IG1heSBoYXZlIG9ubHkgYSBkb3plbiBudWtlcywgbW9zdCBvZiB0aGVt
IHVuc3VpdGVkIGZvciBhIG1pc3NpbGUgZGVsaXZlcnkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtQZW9wbGUgdGhp
bmsgZXZlcnlib2R5IHdvdWxkIHBlcmlzaCwgYnV0IHRoYXQgaXMgbm90IHRoZSBjYXNlLCYjODIy
MTsgc2FpZCBNYXR0aGV3IExvUHJlc3RpLCBhIEhhd2FpaSBsZWdpc2xhdG9yIGFjdGl2ZSBpbiBw
cmVwYXJpbmcgZm9yIGFuIGF0dGFjayB0aGVyZS4gJiM4MjIwO0l0IHdvdWxkIGJlIGEgbWFzcyBj
YXN1YWx0eSBldmVudCwgYnV0IG1vc3QgcGVvcGxlIHdvdWxkIHN1cnZpdmUuIElmIHlvdSBkb24m
IzgyMTc7dCB0YWtlIHN0ZXBzLCBtb3JlIHBlb3BsZSB3aWxsIGxvc2UgdGhlaXIgbGl2ZXMuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5EYW5nZXIgdG8gcHVibGljPC9wPjxwPlRoZXJlIGhhcyBiZWVuIGxpdHRsZSBw
dWJsaWMgZGlzY291cnNlIHNpbmNlIHRoZSBDb2xkIFdhciBhYm91dCB0aGUgY29uc2VxdWVuY2Vz
IG9mIG51Y2xlYXIgdGhyZWF0cywgc2FpZCBBbGV4IFdlbGxlcnN0ZWluLCBhIG51Y2xlYXIgd2Vh
cG9ucyBoaXN0b3JpYW4gZnJvbSB0aGUgU3RldmVucyBJbnN0aXR1dGUgb2YgVGVjaG5vbG9neSBp
biBOZXcgSmVyc2V5LjwvcD48cD5BcyBhIHJlc3VsdCwgYW4gZW50aXJlIGdlbmVyYXRpb24gaGFz
IGdyb3duIHVwIHdpdGggbGl0dGxlIGF3YXJlbmVzcyBvZiB0aGUgZGFuZ2VyIHBvc2VkIGJ5IG51
Y2xlYXIgd2VhcG9ucy48L3A+PHA+VGhpcyBtb250aCwgV2VsbGVyc3RlaW4gYW5kIG90aGVyIHJl
c2VhcmNoZXJzIGxhdW5jaGVkIFJlaW52ZW50aW5nIENpdmlsIERlZmVuc2UsIGEgbm9ucHJvZml0
IHByb2plY3QgdGhhdCBvdmVyIHRoZSBuZXh0IHR3byB5ZWFycyB3aWxsIGV4YW1pbmUgaG93IGJl
c3QgdG8gcmVlZHVjYXRlIHRoZSBBbWVyaWNhbiBwdWJsaWMgb24gdGhlIG51Y2xlYXIgdGhyZWF0
ICYjODIxMjsgb25lIHRoYXQgbmV2ZXIgd2VudCBhd2F5LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHdlIGxp
dmUgaW4gYSB3b3JsZCB3aGVyZSBhIG51Y2xlYXIgZGV0b25hdGlvbiBpcyBwb3NzaWJsZSwgYW5k
IHdlIGRvLCB0aGVuIHBlb3BsZSBzaG91bGQgYmUgaW5mb3JtZWQgb24gd2hhdCB0aGF0IG1lYW5z
LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgc29tZXRoaW5nIHRoYXQmIzgyMTc7
cyBiZWVuIG5vbmV4aXN0ZW50IGluIG91ciBzb2NpZXR5IHNpbmNlIHRoZSBsYXRlIDE5ODBzLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+QW4gb2ZmaWNpYWwgYXQgdGhlIEVuZXJneSBEZXBhcnRtZW50LCB0aGUgc3Rl
d2FyZCBvZiBVLlMuIG51Y2xlYXIgd2VhcG9ucyBhbmQgaXRzIG5vbnByb2xpZmVyYXRpb24gcHJv
Z3JhbXMsIHNhaWQgaXQgd291bGQgYmUgcmVhZHkgdG8gc2VuZCBzaWduaWZpY2FudCB0ZWNobmlj
YWwgYXNzaXN0YW5jZSBmcm9tIGl0cyBuYXRpb25hbCBsYWJvcmF0b3JpZXMgaW4gdGhlIGV2ZW50
IG9mIGFuIGF0dGFjay48L3A+PHA+U29tZSBhcm1zIGNvbnRyb2wgZXhwZXJ0cyBzYXkgaXQgd291
bGQgYmUgYSBtaXN0YWtlIHRvIGxhdW5jaCBhIGZ1bGwtc2NhbGUgY2l2aWwgZGVmZW5zZSBlZmZv
cnQgaW4gcmVzcG9uc2UgdG8gTm9ydGggS29yZWEuIFdyaWdodCBzYWlkIHN1Y2ggYSByZXNwb25z
ZSB3b3VsZCBzZW5kIHRoZSB3cm9uZyBtZXNzYWdlIHRoYXQgZGljdGF0b3IgS2ltIEpvbmcgVW4g
aGFzIHB1dCBhIGRlbnQgaW4gVS5TLiBjb25maWRlbmNlLjwvcD48cD5KZWZmcmV5IExld2lzIG9m
IHRoZSBKYW1lcyBNYXJ0aW4gQ2VudGVyIGZvciBOb25wcm9saWZlcmF0aW9uIFN0dWRpZXMgaW4g
TW9udGVyZXksIENhbGlmLiwgc2FpZCBLaW0gcHJlc2VudHMgdGhlIHNhbWUgdGhyZWF0IHRoYXQg
ZXhpc3RlZCB0aHJvdWdob3V0IG1vc3Qgb2YgdGhlIGxhc3QgY2VudHVyeTogJiM4MjIwO0hlJiM4
MjE3O3MgcnV0aGxlc3MsIGJ1dCBoZSYjODIxNztzIG5vdCBjcmF6eS4gVGhlcmUmIzgyMTc7cyBy
ZWFzb24gdG8gYmUgY2F1dGlvdXMuIEJ1dCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBhIHJlYXNvbiB0byBzdGFy
dCBkaWdnaW5nIGJvbWIgc2hlbHRlcnMuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.