Hudson to host three open houses for various construction projects

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGNpdHkgb2YgSHVkc29uIGhhcyB0aHJlZSBvcGVuIGhvdXNlcyBzY2hlZHVsZWQgb3Zl
ciB0aGUgbmV4dCAxMCBkYXlzIHRvIHVwZGF0ZSByZXNpZGVudHMgb24gdXBjb21pbmcgaW1wcm92
ZW1lbnRzIHRvIFZldGVyYW5zIFRyYWlsLCB0aGUgQmFybG93IFJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uIHBy
b2plY3QgYW5kIHRoZSByZWxvY2F0aW9uIG9mIHRoZSBzYWx0IGRvbWUgYW5kIGJ1cyBnYXJhZ2Uu
PC9wPjxwPlRoZSB0aGlyZCBwaGFzZSBvZiBWZXRlcmFucyBUcmFpbCB3aWxsIGJlIHRoZSB0b3Bp
YyBhdCBhbiBvcGVuIGhvdXNlIDYtOCBwLm0uIEF1Zy4gMiBhdCBCYXJsb3cgQ29tbXVuaXR5IENl
bnRlciwgNDEgUy4gT3ZpYXR0IFN0Liwgd2hlcmUgY2l0eSBzdGFmZiB3aWxsIGJlIG9uIGhhbmQg
dG8gYW5zd2VyIHF1ZXN0aW9ucy48L3A+PHA+VGhlIGNpdHkgaGFzIHJlY2VpdmVkIGZlZGVyYWwg
ZnVuZGluZyB0byBwcm92aWRlIGEgbm9ydGgtc291dGggY29ubmVjdGlvbiB0aHJvdWdoIEh1ZHNv
biBmb3IgY3ljbGlzdHMgYW5kIHBlZGVzdHJpYW5zLjwvcD48cD5UaGUgd29yayB3aWxsIGluY2x1
ZGUgYSBmdWxsIHRyYWlsIGF0IENhc2NhZGUgUGFyayBhbmQgRWxsc3dvcnRoIE1lYWRvd3MsIHNp
ZGV3YWxrIGltcHJvdmVtZW50cyBvbiB0aGUgc291dGggc2lkZSBvZiBNaWxmb3JkIERyaXZlLCBh
bmQgc2lnbmFnZSBhbmQgcGF2ZW1lbnQgbWFya2luZ3MgdG8gaGVscCBtb3RvcmlzdHMgYW5kIGJp
Y3ljbGlzdHMgc2hhcmUgdGhlIHJvYWQgb24gRWFzdCBDYXNlIERyaXZlLjwvcD48cD5Db25zdHJ1
Y3Rpb24gaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgY29tcGxldGVkIGluIDIwMTggb3IgMjAxOS48L3A+PHA+
VGhlbiBvbiBBdWcuIDMgZnJvbSA2LTggcC5tLiBhdCBCYXJsb3cgQ29tbXVuaXR5IENlbnRlciwg
Y2l0eSBzdGFmZiB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZSB0byBhbnN3ZXIgcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IHRo
ZSBsYXN0IHBoYXNlIG9mIHRoZSBCYXJsb3cgUm9hZCBpbXByb3ZlbWVudCBwcm9qZWN0LjwvcD48
cD5UaGUgbGFzdCBwaGFzZSBvZiB0aGUgc3RyZWV0IHdvcmsgaW5jbHVkZXMgd2lkZW5pbmcgYW5k
IHJlc3VyZmFjaW5nLCBncmFkZSBjaGFuZ2VzIGF0IHRoZSByYWlscm9hZCBjcm9zc2luZywgdHJh
ZmZpYyBzaWduYWwgYXQgQmFybG93IGFuZCBUZXJleCBhbmQgYSB3YWxraW5nIHRyYWlsIGFsb25n
IHRoZSBub3J0aCBzaWRlIG9mIEJhcmxvdyBSb2FkIGZyb20gc3RhdGUgUm91dGUgOTEgdG8gdGhl
IE1ldHJvIFBhcmtzIEJpa2UgYW5kIEhpa2UgVHJhaWwuPC9wPjxwPk1vc3Qgb2YgdGhlIHdvcmsg
aXMgb2NjdXJyaW5nIHdpdGhpbiB0aGUgY2l0eSByaWdodC1vZi13YXk7IGhvd2V2ZXIsIHdvcmsg
YWdyZWVtZW50cyBhbmQgcGVybWFuZW50IHJpZ2h0cy1vZi13YXkgYXJlIG5lZWRlZC4gVGhlIHBy
b2plY3QgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgZG9uZSBpbiAyMDE5IG9yIDIwMjAuPC9wPjxwPlRoZSBm
aW5hbCBwdWJsaWMgb3BlbiBob3VzZSB3aWxsIGJlIDYtOCBwLm0uIEF1Zy4gMTAgYXQgQmFybG93
IENvbW11bml0eSBDZW50ZXIgdG8gZGlzY3VzcyB0aGUgcmVsb2NhdGlvbiBvZiB0aGUgc2FsdCBk
b21lIGFuZCBidXMgZ2FyYWdlLjwvcD48cD5JbiBwcmVwYXJhdGlvbiBmb3IgdGhlIERvd250b3du
IFBoYXNlIElJIGRldmVsb3BtZW50LCBIdWRzb24mIzgyMTc7cyBzYWx0IHN0b3JhZ2UgYW5kIEh1
ZHNvbiBDaXR5IFNjaG9vbHMmIzgyMTc7IGJ1cyBnYXJhZ2UgbXVzdCBiZSByZWxvY2F0ZWQuPC9w
PjxwPkEgc291bmQgc3R1ZHkgcmVwb3J0IGhhcyBiZWVuIGNvbXBsZXRlZCwgYW5kIHRoZSBwcm9q
ZWN0IGRlc2lnbiBoYXMgYmVlbiBhZGp1c3RlZCB0byBpbmNsdWRlIHNvbWUgcmVwb3J0IHJlY29t
bWVuZGF0aW9ucy48L3A+PHA+Q29uc3RydWN0aW9uIGlzIHNjaGVkdWxlZCBmb3IgdGhpcyB5ZWFy
IGFuZCAyMDE4LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.