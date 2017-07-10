Huge entertainment complex with indoor virtual reality games, rides and other attractions taking shape in Brunswick

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uICYjODIzMDs8L3A+
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5WaXNpdDogU2NlbmU3NS5jb208L3A+
PHA+QlJVTlNXSUNLOiBJdCYjODIxNztzIGhhcmQgdG8gaW1hZ2luZSBhIHBsYWNlIHRoYXQgbWFr
ZXMgQ2h1Y2sgRS4gQ2hlZXNlIHNlZW0gcXVhaW50LjwvcD48cD5CdXQgU2NlbmU3NSBFbnRlcnRh
aW5tZW50IENlbnRlciwgdGFraW5nIHNoYXBlIGluIHRoZSBmb3JtZXIgQnVlaGxlciYjODIxNztz
IHN0b3JlIGluIEJydW5zd2ljaywgd2lsbCBnaXZlIHRoZSBtb3VzZSBhIHJ1biBmb3IgaGlzIG1v
bmV5LjwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgc29tZSA4MCwwMDAgc3F1YXJlIGZlZXQgb2Ygc3BhY2UgaW5z
aWRlIHdpdGggZXZlcnl0aGluZyBmcm9tIGJ1bXBlciBjYXJzIHRvIGVsZWN0cmljIGdvLWthcnRz
IHRvIGEgdHdvLXN0b3J5IGxhc2VyIHRhZyB0byBhIG1vdGlvbiB0aGVhdGVyIHRvIHR3byBtaW5p
YXR1cmUgZ29sZiBjb3Vyc2VzLjwvcD48cD5TbWFjayBkYWIgaW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiB0aGUg
YXR0cmFjdGlvbnMgYW5kIHNvbWUgMTIwIGFyY2FkZSBnYW1lcyBpcyBhIGxhcmdlIGNpcmN1bGFy
IGJhciBmb3IgcGFyZW50cyB0byBpbWJpYmUgYW5kIGtlZXAgYW4gZXllIG9uIHRoZSBraWRzLjwv
cD48cD5Db25zdHJ1Y3Rpb24gaGFzIGJlZW4gZ29pbmcgb24gZm9yIG1vbnRocyBhbmQgdGhlcmUm
IzgyMTc7cyBhbm90aGVyIDI1IGRheXMgb3Igc28gYmVmb3JlIHRoZSBkb29ycyB3aWxsIG9wZW4g
YXQgdGhlIGRlc3RpbmF0aW9uIHNpdHVhdGVkIG9uIHN0YXRlIFJvdXRlIDMwMyB3ZXN0IG9mIElu
dGVyc3RhdGUgNzEuPC9wPjxwPlRoaXMgd2lsbCBiZSB0aGUgY29tcGFueSYjODIxNztzIHRoaXJk
IGxvY2F0aW9uLCB3aXRoIG9uZSBpbiBDaW5jaW5uYXRpIGFuZCB0aGUgZmlyc3Qgb25lIG9wZW5p
bmcgaW4gRGF5dG9uIHNvbWUgZml2ZSB5ZWFycyBhZ28uPC9wPjxwPk93bmVyIEpvbmFoIFNhbmRs
ZXIgc2FpZCBoZSBjb25zaWRlcmVkIG9wZW5pbmcgb3V0LW9mLXN0YXRlIGJ1dCBkZWNpZGVkIHRv
IHN0aWNrIGluIHRoZSBCdWNrZXllIFN0YXRlIGFuZCB0aG91Z2h0IHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgYW5k
IEFrcm9uIG1hcmtldCBuZWVkZWQgYSBkZXN0aW5hdGlvbiB0aGF0IHdvdWxkIGF0dHJhY3Qgbm90
IG9ubHkgYWR1bHRzIGJ1dCBhbHNvIGZhbWlsaWVzLjwvcD48cD5UaGVyZSYjODIxNztzIGV2ZW4g
YSBsYXJnZSBhcmVhIHNldCBhc2lkZSBmb3IgeW91bmdzdGVycyB0aGF0IGluY2x1ZGVzIGEgaGFs
Zi1kb3plbiBpbmZsYXRhYmxlcyB0byBjbGltYiBvbiBhbmQgaW50ZXJhY3RpdmUgdG95cyBhbmQg
Z2FtZXMsIHBsdXMgYSBzbWFsbCBjYXJvdXNlbC4gPC9wPjxwPkFkbWlzc2lvbiBpcyBmcmVlLCBi
dXQgdGhlIGJpZyBhdHRyYWN0aW9ucyAmIzgyMTI7IGxpa2UgdGhlIFZhdWx0IHdoZXJlIHlvdSBj
cmF3bCB0aHJvdWdoIGEgbWF6ZSBvZiBsYXNlcnMgbGlrZSBKYW1lcyBCb25kICYjODIxMjsgY29z
dCBleHRyYS48L3A+PHA+WW91IHB1dCBtb25leSBvbiBhIGNhcmQgdGhhdCBrZWVwcyB0cmFjayBv
ZiBhbnkgd2lubmluZyB0aWNrZXRzIHlvdSBlYXJuIGF0IGNhcm5pdmFsLXR5cGUgZ2FtZXMgdG8g
cmVkZWVtIGZvciBwcml6ZXMuIFRoZSBjYXJkIGFsc28gYWxsb3dzIHlvdSB0byBwbGF5IGFyY2Fk
ZSBnYW1lcyB0aGF0IHJhbmdlIGZyb20ga2lsbGluZyB6b21iaWVzIHRvIHdoYXQgaXMgYmlsbGVk
IGFzIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgUGFjLU1hbiBnYW1lLjwvcD48cD5TYW5kbGVy
IHNhaWQgdGhleSBwaWNrZWQgQnJ1bnN3aWNrIGJlY2F1c2UgaXQgaXMgY2xvc2UgdG8gdGhlIGlu
dGVyc3RhdGVzIGFuZCBDbGV2ZWxhbmQgYW5kIEFrcm9uLjwvcD48cD5TYW5kbGVyIHNhaWQgdGhl
IGNlbnRlciB0eXBpY2FsbHkgZHJhd3MgZ3Vlc3RzIGZyb20gYSA3NS1taWxlIHJhZGl1cyAmIzgy
MTI7IHRodXMgdGhlIG5hbWUgYW5kIGFsc28gdGhlIGZhY3QgdGhlIG9yaWdpbmFsIERheXRvbiBs
b2NhdGlvbiBpcyBieSBJbnRlcnN0YXRlIDc1LjwvcD48cD5Tb21lIDMwMCwwMDAgdG8gNDAwLDAw
MCBwZW9wbGUgYSB5ZWFyIHZpc2l0IHRoZSB0d28gZXhpc3RpbmcgbG9jYXRpb25zIGFuZCBlYWNo
IGhvc3QgYWJvdXQgMSwwMDAgYmlydGhkYXkgcGFydGllcyBhbm51YWxseS4gVGhlIEJydW5zd2lj
ayBsb2NhdGlvbiB3aWxsIGhhdmUgMTI1IGVtcGxveWVlcyBpbml0aWFsbHkgYW5kIHdpbGwgYmUg
b3BlbiBmaXZlIGRheXMgYSB3ZWVrIFdlZG5lc2RheSB0aHJvdWdoIFN1bmRheS48L3A+PHA+QXMg
YSBncm93aW5nIGNvbXBhbnksIFNhbmRsZXIgc2FpZCwgZWFjaCBsb2NhdGlvbiBoYXMgYmVlbiAm
IzgyMjA7YSBqb3VybmV5JiM4MjIxOyB0byBnZXQgZmluaXNoZWQgYW5kIGp1c3QgcmlnaHQgYWZ0
ZXIgZGVhbGluZyB3aXRoIGEgdmFyaWV0eSBvZiBjb250cmFjdG9ycyBhbmQgdmVuZG9ycyBmcm9t
IHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHdvcmxkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyB2ZXJ5IG11Y2ggYSBs
YWJvciBvZiBsb3ZlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+U2FuZGxlciBzYWlkIGhlIGhhZCBo
b3BlZCB0byBoYXZlIHRoZSBCcnVuc3dpY2sgbG9jYXRpb24gb3BlbiBieSBub3cgYnV0IHJhbiBp
bnRvIGEgYmlnIGRlbGF5IHdoZW4gd29ya2VycyB3ZW50IHRvIHJlbW92ZSB0aGUgZmxvb3IgdGls
ZXMgb25seSB0byBoYXZlIHRoZSBjb25jcmV0ZSBjb21lIHVwLCB0b28uPC9wPjxwPlRoaXMgbWVh
bnQgcG91cmluZyBhIHdob2xlIG5ldyBmbG9vci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQgd2FzIG5vdCBh
IGdvb2QgZGF5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+QnV0IHRoYXQmIzgyMTc7cyBhbGwgYmVo
aW5kIHRoZW0sIGFuZCBub3cgaXQgaXMgdGltZSB0byBwdXQgdGhlIGZpbmlzaGluZyB0b3VjaGVz
IG9uIHRoZSBzcGFjZS48L3A+PHA+VGhpcyBsb2NhdGlvbiB3aWxsIGhhdmUgYSBmb29kIHRydWNr
IGFsbGV5IGZlYXR1cmluZyBDbGV2ZWxhbmQtYXJlYSBtb2JpbGUgcmVzdGF1cmF0ZXVycy48L3A+
PHA+U2FuZGxlciBzYWlkIHRoZXkgaGF2ZSBwdXJjaGFzZWQgZm9ybWVyIFVQUyB0cnVja3MgdGhh
dCBhcmUgYmVpbmcgY3V0IGluIGhhbGYgYW5kIGluc3RhbGxlZCBpbnNpZGUgc28gZ3Vlc3RzIGNh
biBzdHJvbGwgdXAgYW5kIGhhdmUgbHVuY2ggb3IgZ3JhYiBzb21ldGhpbmcgdG8gZWF0IHdoaWxl
IGVuam95aW5nIHRoZSBnYW1lcyBhbmQgYXR0cmFjdGlvbnMuPC9wPjxwPlRoZSBhbGxleSwgd2hp
Y2ggaGFzIGl0cyBvd24gb3V0c2lkZSBlbnRyYW5jZSBpbiBhZGRpdGlvbiB0byBiZWluZyBjb25u
ZWN0ZWQgd2l0aCB0aGUgYXR0cmFjdGlvbiBhbmQgZ2FtZXMgYXJlYSwgd2lsbCBiZSBvcGVuIHNl
dmVuIGRheXMgYSB3ZWVrLiBJdCB3aWxsIGluY2x1ZGUgUm9ja3kgUml2ZXImIzgyMTc7cyBSaXZl
ciBEb2cgQ2FmZSwgRmFpcnZpZXcgUGFyayYjODIxNztzIFNhdWNlZCBXb29kIEZpcmVkIFBpenph
cywgQmVyZWEmIzgyMTc7cyBCb2NhIExvY2EgQnVycml0byBGYWN0b3J5IGFuZCBMYWtld29vZCYj
ODIxNztzIHRoZSBQcm9wZXIgUGlnIFNtb2tlaG91c2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtDbGV2ZWxhbmQg
aXMgYmlnIGludG8gaXRzIGZvb2QgdHJ1Y2tzLCYjODIyMTsgc2FpZCBEYXduIE1leWVyLCBTY2Vu
ZTc1JiM4MjE3O3MgYnVzaW5lc3MgZGV2ZWxvcG1lbnQgbWFuYWdlci4gJiM4MjIwO1RoaXMgd2Fz
IGEgZ3JlYXQgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gY3JlYXRlIHNvbWV0aGluZyBDbGV2ZWxhbmQtbGlrZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkNyYWlnIFdlYmIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
OmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5jd2ViYkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4gb3IgMzMwLTk5Ni0zNTQ3LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.