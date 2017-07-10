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Entertainment

Huge entertainment complex with indoor virtual reality games, rides and other attractions taking shape in Brunswick

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 10, 2017 - 09:44 PM | Updated: July 11, 2017 - 03:51 PM
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Emily Moes of the Boca Loca Burrito Factory, tries out Cruis'n Blast during a media preview of Scene 75 Entertainment Center Monday in Brunswick. The facility, opening in three weeks, is located in the former Buehler's grocery store and it will offer go-karts, laser tag, a 4-D Motion theater, games and a Food Truck Alley in which Boca Loca will be one of the vendors. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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