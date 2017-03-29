Human legs found in trash prompt Ohio homicide investigation

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFBvbGljZSBzYXkgc29tZW9uZSBmb3VuZCB0d28gaHVtYW4gbGVncyBpbiB0
aGUgdHJhc2ggYXQgYSB3YXN0ZS1jb2xsZWN0aW9uIGZhY2lsaXR5IGluIE9oaW8mIzgyMTc7cyBj
YXBpdGFsLCBwcm9tcHRpbmcgYSBob21pY2lkZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD48cD5Db2x1bWJ1
cyBwb2xpY2Ugd2VyZSBjYWxsZWQgdG8gdGhlIGJ1c2luZXNzIG9uIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3Mg
c291dGggc2lkZSBsYXRlIFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uLjwvcD48cD5PZmZpY2VycyByZXNwb25k
aW5nIHRvIHRoZSBzY2VuZSBjb25maXJtZWQgdGhhdCB0aGUgZGlzY292ZXJ5IGludm9sdmVkIGh1
bWFuIHJlbWFpbnMuIFdDTUgtVFYgcmVwb3J0cyBhIGNvcm9uZXImIzgyMTc7cyB2YW4gd2VudCB0
byB0aGUgc2NlbmUgVHVlc2RheSBldmVuaW5nLjwvcD48cD5Qb2xpY2UgcmVsZWFzZWQgbm8gb3Ro
ZXIgZGV0YWlscyBhcyB0aGV5IGludmVzdGlnYXRlIHRoZSBzb3VyY2Ugb2YgdGhlIHJlbWFpbnMg
YW5kIGhvdyB0aGV5IGVuZGVkIHVwIGF0IHRoZSB3YXN0ZSBmYWNpbGl0eS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.