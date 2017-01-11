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I-76 west/I-77 north exit ramp onto S. Broadway to reopen Thursday morning

Beacon Journal staff report

Published: January 11, 2017 - 03:38 PM
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Workers and heavy machinery excavate an area at the bottom of the South Broadway Street exit from northbound I-77 at East Voris Street on Wednesday in Akron. The work has forced the closing of the South Broadway Street exit ramp. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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