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Immaculate Heart of Mary students pray for safety of Cuyahoga Falls police

By Gina Mace
Special to the Beacon Journal

Published: November 13, 2016 - 05:30 PM | Updated: November 14, 2016 - 05:34 PM
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Immaculate Heart of Mary sixth grade students place kind notes to Cuyahoga Falls police officers into a gift basket. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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