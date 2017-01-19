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58th Presidential Inauguration

Inauguration 2017: Trump supporters can’t contain enthusiasm as inauguration’s hour approaches

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: January 19, 2017 - 09:05 PM | Updated: January 20, 2017 - 02:02 PM
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Matthew Champlin, 8, of South Bend, Indiana waves his 2017 inauguration flag down Pennsylvania Ave. on Thursday, January 19, 2017 in Washington, D.C. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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