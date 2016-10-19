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Indians championship shirts hit store shelves; Dick’s Sporting Goods extends store hours; free cookies at Eat’n Park

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 19, 2016 - 07:04 PM
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A frenzy of Indians fans at Dick's Sporting Goods in Cuyahoga Falls. (Dan Kadar/Ohio.com)

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