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HOME OPENER: Indians 2, White Sox 1 (10)

Indians’ home opener brings hopes for October baseball

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 11, 2017 - 04:38 PM | Updated: April 12, 2017 - 02:05 PM
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Cleveland Indians great Jim Thome (left) shakes hands with Cavs legend AustinCarr as Browns legend Jim Brown looks on during first pitch ceremony Tuesday at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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