All CATEGORIES
☰ Menu

AmericanLeagueDivisionSeriesGame 3Indians ATRed SoxTime: 4:08 p.m. TODAYTV: TBSIndians lead best-of-5 series 2-0

Indians mascot Chief Wahoo relegated to the bench at Progressive Field

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 8, 2016 - 08:43 PM | Updated: October 9, 2016 - 09:36 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Baseball fans pose with Jim Stamper before Game 1 of the Indians Division Series playoff game against the Boston Red Sox Thursday at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

debord09cutweb Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Florida not so sweet: Akronite moves home, creates Halloween tradition for city

Claude DeBord was 12 years old when he left South Akron and moved with his family to St. Petersburg, Fla.

wahoo09cut_12
Indians mascot Chief Wahoo relegated to the bench at Progressive Field
Republicans tell Trump to quit, billionaire vows to press on
Regional news briefs — Oct. 9
Things You Need to Know — compiled Oct. 8
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next