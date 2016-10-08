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AmericanLeagueDivisionSeriesGame 3Indians ATRed SoxTime: 4:08 p.m. TODAYTV: TBSIndians lead best-of-5 series 2-0

Indians mascot Chief Wahoo relegated to the bench at Progressive Field

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 8, 2016 - 08:43 PM | Updated: October 10, 2016 - 10:44 AM


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Baseball fans pose with Jim Stamper before Game 1 of the Indians Division Series playoff game against the Boston Red Sox Thursday at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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