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Indians mascot Chief Wahoo relegated to the bench at Progressive Field

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 8, 2016 - 08:43 PM | Updated: October 9, 2016 - 09:36 AM
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Baseball fans pose with Jim Stamper before Game 1 of the Indians Division Series playoff game against the Boston Red Sox Thursday at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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