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Piketon killings

Information sought on four ex-Ohio residents in Piketon killings of 8 family members

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: June 19, 2017 - 09:25 PM | Updated: June 20, 2017 - 09:43 AM
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In this May 3, 2016 photo, mourners gather around caskets for six of the eight members of the Rhoden family found shot April 22, 2016, at four properties near Piketon, Ohio, during funeral services at Scioto Burial Park in McDermott, Ohio. As part of the investigation into the unsolved slayings of the eight members of the Rhoden family, authorities asked for details Monday on personal or business interactions and conversations that members of the public may have had with four former Ohio residents who once lived near the victims, although none of the four were named as suspects. (AP Photo/John Minchillo)


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