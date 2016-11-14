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Interstate 277 closed in both directions at I-76 in Akron

Beacon Journal staff report

Published: November 14, 2016 - 12:37 PM | Updated: November 14, 2016 - 12:41 PM
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Emergency responders tend to the scene of an overturned truck Monday on Interstate 277. (Courtesy of Ohio Department of Transportation)


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