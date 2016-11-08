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Interstate 76 eastbound reopens following crash near Wolf Ledges Parkway

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: November 8, 2016 - 12:18 PM | Updated: November 8, 2016 - 01:57 PM
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A crash at 12:01 p.m. has closed Interstate 76 eastbound near Wolf Ledges Parkway in Akron. (Photo courtesy of Ohio Department of Transportation)


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