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Fatal fire

Investigators charge neighbor with murder and arson in Akron fire that killed family of seven

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 23, 2017 - 12:34 PM | Updated: May 24, 2017 - 01:34 PM
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Pastor Tony Huggins, brother of Dennis Huggins who died along with six others in the Fultz Street fire, talks to a reporter after a news conference on Tuesday announcing the arrest of suspect Stanley Ford in the fire which was ruled arson. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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