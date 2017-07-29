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Iran says U.S. Navy vessel fired warning shot

By Nasser Karimi
Associated Press

Published: July 29, 2017 - 05:44 PM
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This handout image provided Tuesday from the U.S. Navy purports to show an Iranian vessel making a close approach to a U.S. coastal patrol ship USS Thunderbolt, right. The U.S. Navy patrol boat fired warning shots near the Iranian vessel that American sailors said came dangerously close to them during a tense encounter in the Persian Gulf. Iran's Revolutionary Guard later blamed the American ship for provoking the situation. (U.S. Navy via AP)


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