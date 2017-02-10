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Islamic groups discuss challenges, options amid executive orders

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 10, 2017 - 10:37 PM | Updated: February 11, 2017 - 10:11 PM
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Immigration attorney David Wolfe Leopold (right) talks during the Council on American-Islamic Relations and Islamic Society of Akron and Kent Presentation and community discussion on the Executive Order known as the Muslim ban on Friday in Cuyahoga Falls. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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