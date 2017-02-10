Islamic groups discuss challenges, options amid trump executive orders

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IE92ZXIgdGhlIHBhc3Qgd2VlaywgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBU
cnVtcCYjODIxNztzIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlcnMgdG8gaGFsdCByZWZ1Z2VlIGltbWlncmF0aW9u
IGhhcyBwcm9tcHRlZCBuYXRpb253aWRlIHRhbGsgYWJvdXQgTXVzbGltcy48L3A+PHA+Rm9yIElz
YW0gWmFpZW0sIHRoZSBjby1mb3VuZGVyIG9mIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgY2hhcHRlciBvZiB0aGUg
Q291bmNpbCBvbiBBbWVyaWNhbi1Jc2xhbWljIFJlbGF0aW9ucyAoQ0FJUiksIHRoZSBhdHRlbnRp
b24gaXMgYSBjaGFsbGVuZ2UgJiM4MjEyOyBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBhbHNvIGFuIG9wcG9ydHVu
aXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIE11c2xpbSBjb21tdW5pdHkgY2FuIGxlYWQgdGhlIGNvdW50
cnkgaW4gY2xlYW5pbmcgdGhlIG1lc3MgdGhhdCB3ZSBhcmUgaGF2aW5nIGhlcmUsJiM4MjIxOyBa
YWllbSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQgaXMgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgZm9yIHRoZSBNdXNsaW1zIG5v
dyB0byB0YWtlIHRoZSBsZWFkICYjODIzMDsgaXQgaXMgbm93IGEgY2hhbmNlIGZvciB1cyB0byBz
dGFuZCB1cCBhbmQgZGVmZW5kIGV2ZXJ5Ym9keSYjODIxNztzIHJpZ2h0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+
Q0FJUiwgYWxvbmcgd2l0aCB0aGUgSXNsYW1pYyBTb2NpZXR5IG9mIEFrcm9uIGFuZCBLZW50IChJ
U0FLKSwgaG9zdGVkIGEgZm9ydW0gYXQgSVNBSyYjODIxNztzIG1vc3F1ZSBpbiBDdXlhaG9nYSBG
YWxscyBvbiBGcmlkYXkgbmlnaHQgdG8gaW5mb3JtIHRoZSBjb21tdW5pdHkgYWJvdXQgVHJ1bXAm
IzgyMTc7cyBsYXRlc3QgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVycywgYW5zd2VyIHF1ZXN0aW9ucyBhbmQgb3V0
bGluZSBhIGNhbGwgdG8gYWN0aW9uLjwvcD48cD5BIGRpdmVyc2UgY3Jvd2Qgb2YgYWJvdXQgMTUw
IHBlb3BsZSBzaG93ZWQgdXAgdG8gdGhlIGZvcnVtLCBpbmNsdWRpbmcgMTUteWVhci1vbGQgQW1p
cmEgQWwtTWFmbGVoaSBvZiBDdXlhaG9nYSBGYWxscy48L3A+PHA+QW1pcmEsIHdob3NlIGRhZCBp
cyBNdXNsaW0sIHNhaWQgc2hlIGFuZCBoZXIgc2lzdGVyIGV4cGVyaWVuY2UgaGFyYXNzbWVudCBq
dXN0IGZyb20gd2VhcmluZyB0aGVpciBoaWphYnMsIGZhY2luZyBldmVyeXRoaW5nIGZyb20gdmVy
YmFsIGlubnVlbmRvZXMgdG8gcGh5c2ljYWwgYnVsbHlpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UgaGF2
ZSB0byBnZXQgdG8ga25vdyBhIHBlcnNvbiBiZWZvcmUgeW91IHNheSB5b3UgaGF0ZSB0aGVtLCYj
ODIyMTsgQW1pcmEgc2FpZC4gJiM4MjIwO1Blb3BsZSBuZWVkIHRvIHJlYWxpemUgdGhhdCB3ZSYj
ODIxNztyZSBhbGwgaHVtYW4gYmVpbmdzIGFuZCB3ZSYjODIxNztyZSBhbGwgZXF1YWwuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5EYXZpZCBMZW9wb2xkLCBhIG5hdGlvbmFsbHkgcmVjb2duaXplZCBpbW1pZ3JhdGlv
biBhdHRvcm5leSwgd2FzIHRoZSBrZXlub3RlIHNwZWFrZXIuPC9wPjxwPkxlb3BvbGQgc2FpZCBU
cnVtcCYjODIxNztzIGNhbXBhaWduIGhhZCB0aHJlZSBtYWluIHBpbGxhcnM6IGJ1aWxkaW5nIGEg
d2FsbCB0byBibG9jayBNZXhpY2FuIGltbWlncmFudHMsIGRlcG9ydGluZyBpbW1pZ3JhbnRzIHdo
byBhcmUgaW4gdGhlIFUuUy4gaWxsZWdhbGx5IGFuZCBkZXBvcnRpbmcgTXVzbGltcy48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0luIG15IHZpZXcsIGl0JiM4MjE3O3MgYSBibHVlcHJpbnQgZm9yIG1hc3MgZGVwb3J0
YXRpb25zLCYjODIyMTsgTGVvcG9sZCBzYWlkLjwvcD48cD5IZSBkaXNjdXNzZWQgdHdvIG9mIFRy
dW1wJiM4MjE3O3MgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVycyB0aGF0IHJlbGF0ZSB0byBpbW1pZ3JhbnRzLiA8
L3A+PHA+T25lIG9yZGVyIGlzIG1lYW50IGZvciAmIzgyMjA7ZW5oYW5jaW5nIHB1YmxpYyBzYWZl
dHksJiM4MjIxOyB3aGljaCBleHBhbmRzIGltbWlncmF0aW9uIGVuZm9yY2VtZW50IHByaW9yaXRp
ZXMgYmV5b25kIHdoYXQgUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYSBzZXQsIGhlIHNhaWQuIDwvcD48
cD5UaGUgb3RoZXIgb3JkZXIsIHdoaWNoIGhhcyBiZWVuIGNhbGxlZCB0aGUgJiM4MjIwO011c2xp
bSBiYW4sJiM4MjIxOyB0ZW1wb3JhcmlseSBzdXNwZW5kcyB0cmF2ZWwgZnJvbSBzZXZlbiBNdXNs
aW0tbWFqb3JpdHkgY291bnRyaWVzIGludG8gdGhlIG5hdGlvbi4gVGhhdCBvcmRlciBoYXMgc2lu
Y2UgYmVlbiBwdXQgb24gaG9sZCBieSBhIGZlZGVyYWwgYXBwZWFscyBjb3VydC48L3A+PHA+SnVs
aWEgU2hlYXJzb24sIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3RvciBvZiBDQUlSIENsZXZlbGFuZCwgY2l0ZWQg
YSBsaXN0IG9mIDE1IHNpZ25zIHNoZSBzYWlkIFJvYmVydCBSZWljaCwgbGFib3Igc2VjcmV0YXJ5
IHVuZGVyIFByZXNpZGVudCBCaWxsIENsaW50b24sIHdhcm5lZCBhIHR5cmFudCB3b3VsZCBkby48
L3A+PHA+U2hlYXJzb24gcGFyYWxsZWxlZCBlYWNoIHNpZ24gd2l0aCBUcnVtcCYjODIxNztzIGFj
dGlvbnMsIGZyb20gd2FybmluZyBvZiBtYXNzaXZlIHZvdGVyIGZyYXVkIGFuZCBjb25kZW1uaW5n
IHRoZSBtZWRpYSB0byB0aHJlYXRlbmluZyBtYXNzIGRlcG9ydGF0aW9ucyBhbmQgYXBwb2ludGlu
ZyBmYW1pbHkgbWVtYmVycyB0byBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBwb3NpdGlvbnMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtUaGlzIGlzIG9ubHkgdGhlIGZpcnN0IHBhcnQgb2Ygd2hhdCBJIHRoaW5rIGNvdWxkIGJlIHBv
dGVudGlhbGx5IGV2ZW4gd29yc2UgZm9yIG91ciBjb3VudHJ5LCBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIGV4
dHJlbWUgdmV0dGluZywmIzgyMjE7IFNoZWFyc29uIHNhaWQuPC9wPjxwPkxlb3BvbGQsIHdobyBo
YXMgd29ya2VkIHdpdGggaW1taWdyYW50cyBzaW5jZSB0aGUgMTk5MHMsIHNhaWQgdGhlIGZ1dHVy
ZSBpcyB1bmNlcnRhaW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIG5ldmVyIGJlZW4gaW4gYSBz
aXR1YXRpb24gd2hlcmUgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGlzIHRha2luZyBhIHNsZWRnZWhhbW1l
ciB0byB0aGUgU3RhdHVlIG9mIExpYmVydHksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiA8L3A+PHA+SGUgc3Vn
Z2VzdGVkIGltbWlncmFudHMgc3BlYWsgdG8gYSBsYXd5ZXIgYmVmb3JlIHRoZXkgdHJhdmVsLiBI
ZSBhbHNvIGVuY291cmFnZWQgcmVnaXN0ZXJpbmcgdG8gdm90ZSBhbmQgdXNpbmcgc29jaWFsIG5l
dHdvcmtpbmcgdG8gc3ByZWFkIGF3YXJlbmVzcy48L3A+PHA+RmluYWxseSwgaGUgZW5jb3VyYWdl
ZCBldmVyeW9uZSB0byBsZWFybiB0aGVpciByaWdodHMgYXMgaW1taWdyYW50cywgZG9jdW1lbnRl
ZCBvciBub3QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtFdmVyeSBvbmUgb2YgeW91IGNhbiBtYWtlIGEgZGlmZmVy
ZW5jZSwmIzgyMjE7IExlb3BvbGQgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoaXMgaXMgdGhlIHRlc3Qgb2YgYSBn
ZW5lcmF0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlcmVzYSBDb3R0b20gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQg
MzMwLTk5Ni0zMjE2IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzp0Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tIj50Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0
dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVyZXNhX0NvdHRvbSIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7VGhlcmVzYV9Db3R0b20mbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.