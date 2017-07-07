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Islamic State attack underscores fragility of Iraqi security forces

By Susannah George
Associated Press

Published: July 7, 2017 - 05:38 PM

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